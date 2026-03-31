31/03/2026
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Médico alerta sobre riscos de unhas e cílios postiços em cirurgias

Acessórios podem comprometer segurança do paciente

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Médico alerta sobre riscos de unhas e cílios postiços em cirurgias
Médico alerta sobre riscos de unhas e cílios postiços em cirurgias/Foto: Reprodução

O médico Paulo Favini fez um alerta nas redes sociais sobre os riscos do uso de unhas, esmaltes e cílios postiços durante procedimentos cirúrgicos. Em vídeo, o profissional explica que esses itens podem comprometer a segurança do paciente.

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Segundo ele, um dos principais problemas está na leitura do oxímetro, equipamento responsável por medir a oxigenação do sangue. O uso de esmaltes e unhas postiças pode interferir na captação correta dos sinais, dificultando o monitoramento.

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Além disso, o médico destaca o aumento do risco de infecção devido ao acúmulo de bactérias nesses acessórios. Há ainda a possibilidade de descolamento de unhas ou cílios no campo cirúrgico, o que pode gerar contaminação.

Outro ponto de atenção envolve possíveis lesões oculares durante a anestesia, além do risco de queimaduras em procedimentos que utilizam bisturi elétrico.

Diante disso, a recomendação é que pacientes retirem unhas postiças, esmaltes, cílios, lentes e outros acessórios antes de cirurgias, como forma de garantir maior segurança durante o procedimento.

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