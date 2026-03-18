A equipe médica do Hospital DF Star, em Brasília, trouxe atualizações significativas sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro estado de saúde Hospital DF Star.

Internado desde a última sexta-feira (13/03) com um quadro grave de broncopneumonia bacteriana, Bolsonaro apresentou uma “melhora importante” nos marcadores inflamatórios e na evolução clínica geral, segundo o cardiologista Brasil Caiado.

Apesar da evolução positiva, o ex-presidente permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para observação rigorosa. O tratamento com antibióticos ainda está no meio do ciclo, o que impede uma previsão exata de alta para o quarto.

Defesa da Prisão Domiciliar

Durante a coletiva realizada nesta quarta-feira (18/03), o Dr. Brasil Caiado defendeu tecnicamente a transferência de Bolsonaro para a prisão domiciliar. Atualmente, o ex-presidente cumpre pena de 27 anos e 3 meses no 19º Batalhão da Polícia Militar, a “Papudinha”.

Com informações de Metrópoles.

“Do ponto de vista médico, um ambiente mais acolhedor, com recursos multidisciplinares e apoio de enfermagem 24 horas em ambiente familiar, é bem melhor para a recuperação de qualquer paciente”, ressaltou o cardiologista.

A defesa argumenta que a estrutura residencial permitiria uma visualização mais precoce de alterações e uma alimentação mais adequada para o quadro de fragilidade do ex-mandatário.

Entenda a Broncopneumonia

A broncopneumonia é uma inflamação que atinge os brônquios e os alvéolos pulmonares. No caso de Bolsonaro, os sintomas incluíram sudorese intensa, calafrios e queda na oxigenação.

O médico Brasil Caiado destacou que houve uma “melhora parcial dos aspectos tomográficos”, indicando que os pulmões estão respondendo bem às medicações.

A previsão é que, mantendo-se a estabilidade laboratorial, a transferência da UTI para um quarto comum ocorra entre o final desta semana e o início da próxima. A decisão sobre a prisão domiciliar, no entanto, cabe ao Poder Judiciário, que deve analisar o laudo médico apresentado pela equipe do DF Star nos próximos dias.