Médico é preso por cobrar R$ 2 mil por cirurgia feita pelo SUS

Um médico foi preso em flagrante suspeito de cobrar R$ 2 mil por uma cirurgia realizada pelo Sistema Único de Saúde em um hospital de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (27).

De acordo com a Polícia Civil, o profissional, que é ortopedista, teria feito a cobrança após o procedimento e orientado que o caso não fosse contado a ninguém. A família do paciente gravou a ligação em que a cobrança foi feita e encaminhou o material às autoridades.

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A denúncia chegou ao hospital por meio do setor jurídico, que acionou a polícia após tomar conhecimento da situação. Segundo a delegada responsável pelo caso, o médico alegou que o valor seria para compra de materiais, versão considerada improcedente, já que a unidade é 100% SUS e não realiza cobranças por atendimentos, procedimentos ou insumos.

O profissional, identificado como Pablo Rojas Romero, de 34 anos, foi preso dentro da unidade hospitalar e encaminhado ao sistema prisional. A Polícia Civil investiga se há outros casos semelhantes envolvendo o médico, que atua no hospital há cerca de cinco anos.

Em nota, a instituição informou que colabora com as investigações e reforçou que práticas desse tipo devem ser denunciadas imediatamente.

G1