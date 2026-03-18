“Medo de dormir”: Raissa Barbosa lembra período em abrigo no Acre

A influenciadora Raissa Barbosa relatou, durante uma entrevista à Rede TV, na última terça-feira (17), que viveu cerca de três meses em um abrigo no Acre, onde enfrentou situações que descreveu como traumáticas.

Raissa detalhou que viveu em abrigo entre 15 e 16 anos, período em que esteve afastada da família. De acordo com a influenciadora, o ambiente reunia diversos perfis de crianças e adolescentes. ““Foi uma situação assim, horrível. Porque não foi um abrigo que tinha só pessoas que passaram por coisas ruins. Era um abrigo onde tinham menores infratores”, afirmou.

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A influenciadora destacou que o medo era constante, principalmente durante a noite. “Eu tinha medo de dormir”, disse.

Raissa lembrou que durante o período em que ficou no abrigo, a irmã chegou a fugir do local, pulando um dos muros da instituição. Além disso, a influenciadora relembra que o tempo em que ficou no abrigo pareceu maior do que realmente foi. “Eu acredito que foi três meses, mas pareceu que foi muito mais”, relembra.