14/03/2026
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Mega-Sena 2984 sorteia R$ 75 Milhões hoje; veja como jogar (14)

Corra que ainda dá tempo! Apostas para o prêmio acumulado de R$ 75 milhões se encerram às 19h de hoje. Veja o passo a passo para jogar pelo celular.

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Bilhete de aposta da Mega-Sena 2984 em cima de uma mesa, representando o sorteio acumulado de hoje.
Foto: Divulgação

A sorte está lançada e o fim de semana pode terminar com um novo milionário no Brasil. Após acumular no meio da semana, a Mega-Sena 2984 sorteia na noite deste sábado (14) um prêmio estimado em incríveis R$ 75 milhões para quem cravar as seis dezenas.

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O valor altíssimo gerou uma corrida às lotéricas na manhã de hoje. Se o prêmio sair para um único ganhador e ele decidir aplicar todo o valor na poupança, o rendimento mensal passaria dos R$ 400 mil no primeiro mês.

Para você não ficar de fora dessa disputa, preparamos um guia rápido com o horário do sorteio, regras e o prazo limite para registrar o seu jogo.

⏰ Que horas é o sorteio da Mega-Sena hoje?

O sorteio do concurso 2984 será realizado no tradicional Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.

  • Horário do sorteio: A partir das 20h (horário de Brasília).

  • Prazo limite para apostar: As apostas podem ser feitas somente até as 19h de hoje. Jogos registrados após esse horário valerão apenas para o próximo concurso.

📱 Como jogar na Mega-Sena 2984 sem sair de casa?

Se você quer evitar as filas nas lotéricas neste sábado, a Caixa oferece a opção de apostar de forma 100% digital e segura. Veja as opções:

  • Aplicativo Loterias Caixa: Disponível gratuitamente para Android e iOS.

  • Portal Loterias Caixa: Através do site oficial pelo navegador do seu celular ou computador.

  • Internet Banking Caixa: Exclusivo para quem já é correntista do banco (pelo computador, celular ou tablet).

Atenção ao valor mínimo: Nas plataformas digitais (app e site), o valor mínimo para fechar o carrinho de compras é de R$ 30,00. Ou seja, você precisará fazer pelo menos seis apostas simples (R$ 5,00 cada) ou escolher jogos de outras loterias para atingir o valor.

📊 Quais são as chances de ganhar?

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de aposta.

  • Aposta Simples (6 números): Custa R$ 5,00. A chance de acertar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860.

  • Aposta com 7 números: Custa R$ 35,00. A chance melhora significativamente, caindo para 1 em 7.151.980.

Fique atento ao nosso portal logo após as 20h, pois publicaremos os números sorteados em tempo real!

Por: Redação ContilNet

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