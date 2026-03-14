Mega-Sena 2984 sorteia R$ 75 Milhões hoje; veja como jogar (14)

A sorte está lançada e o fim de semana pode terminar com um novo milionário no Brasil. Após acumular no meio da semana, a Mega-Sena 2984 sorteia na noite deste sábado (14) um prêmio estimado em incríveis R$ 75 milhões para quem cravar as seis dezenas.
O valor altíssimo gerou uma corrida às lotéricas na manhã de hoje. Se o prêmio sair para um único ganhador e ele decidir aplicar todo o valor na poupança, o rendimento mensal passaria dos R$ 400 mil no primeiro mês.
Para você não ficar de fora dessa disputa, preparamos um guia rápido com o horário do sorteio, regras e o prazo limite para registrar o seu jogo.
⏰ Que horas é o sorteio da Mega-Sena hoje?
O sorteio do concurso 2984 será realizado no tradicional Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.
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Horário do sorteio: A partir das 20h (horário de Brasília).
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Prazo limite para apostar: As apostas podem ser feitas somente até as 19h de hoje. Jogos registrados após esse horário valerão apenas para o próximo concurso.
📱 Como jogar na Mega-Sena 2984 sem sair de casa?
Se você quer evitar as filas nas lotéricas neste sábado, a Caixa oferece a opção de apostar de forma 100% digital e segura. Veja as opções:
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Aplicativo Loterias Caixa: Disponível gratuitamente para Android e iOS.
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Portal Loterias Caixa: Através do site oficial pelo navegador do seu celular ou computador.
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Internet Banking Caixa: Exclusivo para quem já é correntista do banco (pelo computador, celular ou tablet).
Atenção ao valor mínimo: Nas plataformas digitais (app e site), o valor mínimo para fechar o carrinho de compras é de R$ 30,00. Ou seja, você precisará fazer pelo menos seis apostas simples (R$ 5,00 cada) ou escolher jogos de outras loterias para atingir o valor.
📊 Quais são as chances de ganhar?
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de aposta.
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Aposta Simples (6 números): Custa R$ 5,00. A chance de acertar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860.
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Aposta com 7 números: Custa R$ 35,00. A chance melhora significativamente, caindo para 1 em 7.151.980.
Fique atento ao nosso portal logo após as 20h, pois publicaremos os números sorteados em tempo real!
Por: Redação ContilNet