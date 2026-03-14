Mega-Sena 2984 sorteia R$ 75 Milhões hoje; veja como jogar (14)

A sorte está lançada e o fim de semana pode terminar com um novo milionário no Brasil. Após acumular no meio da semana, a Mega-Sena 2984 sorteia na noite deste sábado (14) um prêmio estimado em incríveis R$ 75 milhões para quem cravar as seis dezenas.

O valor altíssimo gerou uma corrida às lotéricas na manhã de hoje. Se o prêmio sair para um único ganhador e ele decidir aplicar todo o valor na poupança, o rendimento mensal passaria dos R$ 400 mil no primeiro mês.

Para você não ficar de fora dessa disputa, preparamos um guia rápido com o horário do sorteio, regras e o prazo limite para registrar o seu jogo.

⏰ Que horas é o sorteio da Mega-Sena hoje?

O sorteio do concurso 2984 será realizado no tradicional Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.

Horário do sorteio: A partir das 20h (horário de Brasília).

Prazo limite para apostar: As apostas podem ser feitas somente até as 19h de hoje. Jogos registrados após esse horário valerão apenas para o próximo concurso.

📱 Como jogar na Mega-Sena 2984 sem sair de casa?

Se você quer evitar as filas nas lotéricas neste sábado, a Caixa oferece a opção de apostar de forma 100% digital e segura. Veja as opções:

Aplicativo Loterias Caixa: Disponível gratuitamente para Android e iOS.

Portal Loterias Caixa: Através do site oficial pelo navegador do seu celular ou computador.

Internet Banking Caixa: Exclusivo para quem já é correntista do banco (pelo computador, celular ou tablet).

Atenção ao valor mínimo: Nas plataformas digitais (app e site), o valor mínimo para fechar o carrinho de compras é de R$ 30,00. Ou seja, você precisará fazer pelo menos seis apostas simples (R$ 5,00 cada) ou escolher jogos de outras loterias para atingir o valor.

📊 Quais são as chances de ganhar?

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de aposta.

Aposta Simples (6 números): Custa R$ 5,00. A chance de acertar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860.

Aposta com 7 números: Custa R$ 35,00. A chance melhora significativamente, caindo para 1 em 7.151.980.

Fique atento ao nosso portal logo após as 20h, pois publicaremos os números sorteados em tempo real!

Por: Redação ContilNet