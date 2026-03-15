Mega-Sena acumula e prêmio principal sobe para R$ 105 milhões; veja números sorteados

O concurso mais recente da Mega-Sena terminou sem ganhadores na faixa principal, fazendo com que o prêmio acumulasse e chegasse à estimativa de R$ 105 milhões para o próximo sorteio.

As dezenas sorteadas foram: 06, 11, 15, 28, 42 e 60. Como nenhum apostador acertou os seis números, o valor que seria pago ao vencedor ficou acumulado para o próximo concurso da loteria.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, outras faixas de premiação tiveram ganhadores. Na quina, quando o apostador acerta cinco números, 93 apostas foram premiadas, cada uma com cerca de R$ 33 mil. Já na quadra, com quatro acertos, 5.668 apostas receberam aproximadamente R$ 892 cada.

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O próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para ocorrer nos próximos dias, a partir das 21h (horário de Brasília), com apostas disponíveis até as 20h nas casas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa.

Para concorrer ao prêmio milionário, o apostador deve escolher de seis a 15 números no volante, sendo que a aposta simples tem custo mínimo e pode ser feita também pelo aplicativo oficial das Loterias Caixa.

Com o prêmio acumulado, a expectativa é de aumento na procura por apostas em todo o país, já que a Mega-Sena costuma atrair grande número de jogadores quando os valores ultrapassam a marca de cem milhões de reais.