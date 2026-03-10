11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 65 milhões

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Apostas de Rio Branco que acertaram a quadra na Mega-Sena

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.982 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (10). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 65 milhões para o próximo sorteio.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Os números sorteados foram: 02 – 35 – 41 – 46 – 49 – 58

  • 27 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 87.399,64 cada
  • 2.786 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.396,18 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (12), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.