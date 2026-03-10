Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 65 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.982 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (10). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 65 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 02 – 35 – 41 – 46 – 49 – 58

27 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 87.399,64 cada

2.786 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.396,18 cada

Planejamento financeiro Baixe gratuitamente!

ApostasPara o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (12), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.