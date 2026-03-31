31/03/2026
ContilPop
Perícia busca digitais e provas na casa de Poze após roubo milionário
Guta Stresser critica ataques sobre envelhecimento e defende sua aparência atual
DNA de gêmeos idênticos impede identificação do pai biológico de um bebê
Bandidos filmaram agressões e roubo na casa de Poze do Rodo
Após comentários sobre seu filho Shantal decide processar influenciadora
Veja a lista de pertences roubados de MC Poze em assalto no Rio
Doméstica viraliza ao listar tarefas que não fazem parte de sua função
Criminosos levam 2 milhões em joias após fazerem MC Poze de refém
Americano quebra recorde ao comer em 28 locais Michelin num dia
Cantor Gusttavo Lima aparece sem aliança e responde fã sobre seu casamento

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 7,5 milhões

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.991 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (31). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 7,5 milhões para o próximo sorteio.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Os números sorteados são: 04 – 14 – 19 – 23 – 36 – 53

36 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 27.813,25 cada
2.483 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 664,70 cada

LEIA TAMBÉM:

Governo do Acre anuncia cerimônia de transmissão da faixa governamental

Eber Machado pode perder mandato por infidelidade partidária; entenda

Jovem acreana empreende com doces e aposta em independência financeira

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (04), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Fonte: Agencia Brasil

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.