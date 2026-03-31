Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 7,5 milhões

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36 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 27.813,25 cada
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.991 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (31). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 7,5 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 04 – 14 – 19 – 23 – 36 – 53
36 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 27.813,25 cada
2.483 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 664,70 cada
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Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (04), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Fonte: Agencia Brasil