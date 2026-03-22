Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 13 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do último concurso da Mega-Sena, realizado neste sábado (21), e o prêmio principal acumulou. Com isso, a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 13 milhões.

Os números sorteados foram: 16, 17, 20, 28, 46 e 47. Sem ganhadores na faixa principal, o valor segue acumulado para o próximo concurso.

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Apesar disso, 23 apostadores acertaram cinco dezenas e garantiram prêmio na quina, com valor individual de aproximadamente R$ 65 mil. Já na quadra, outras apostas também foram premiadas com valores menores.

O próximo sorteio deve movimentar as apostas em todo o país, com expectativa de alto volume de jogos em busca do prêmio acumulado.