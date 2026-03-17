17/03/2026
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Mega-Sena hoje, concurso 2985: Confira o resultado sorteado nesta terça (17)

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2985 da Mega-Sena nesta terça-feira (17). O evento ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 32 – 60 – 21 – 08 – 06 – 41

O prêmio principal deste sorteio é de R$ 104.568.157,59.

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As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. As chances de acertar as seis dezenas com uma aposta simples são de 1 em 50.063.860.

Fonte: InfoMoney

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