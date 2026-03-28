Mega-Sena sorteia R$ 37,9 milhões; veja os resultados das loterias hoje

A noite deste sábado (28) foi de expectativa para milhões de apostadores em todo o Brasil. A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio de seis modalidades lotéricas no Espaço da Sorte, em São Paulo. O grande destaque foi o concurso 2990 da Mega-Sena, que apresentou um prêmio oficial de R$ 37.983.331, valor ligeiramente ajustado em relação à estimativa inicial de R$ 40 milhões.

Além da Mega, foram sorteados os números da Lotofácil (concurso 3648), Quina (6986), Timemania (2373), Dia de Sorte (1194) e a +Milionária (341). Os resultados detalhados por estado e o número de ganhadores da quadra, quina e sena devem ser divulgados pela Caixa nas próximas horas.

Confira as dezenas sorteadas:

Mega-Sena (Concurso 2990) 06 — 14 — 18 — 29 — 30 — 44

Lotofácil (Concurso 3648) 01 — 02 — 05 — 07 — 08 — 09 — 10 — 11 — 13 — 14 — 15 — 18 — 19 — 20 — 22

Quina (Concurso 6986) 03 — 09 — 12 — 24 — 80

Timemania (Concurso 2373) 13 — 31 — 33 — 42 — 62 — 65 — 76 Time do coração: 55 – Novorizontino/SP

Dia de Sorte (Concurso 1194) 07 — 08 — 10 — 19 — 24 — 25 — 28 Mês da sorte: 02 – Fevereiro

+Milionária (Concurso 341) 01 — 18 — 21 — 38 — 41 — 50 Trevos: 05 — 02

Os ganhadores podem resgatar seus prêmios em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado exclusivamente nas agências do banco, mediante apresentação de documento de identidade original, CPF e o comprovante de aposta premiado.

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