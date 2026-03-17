Três apostas acertaram as seis dezenas do concurso 2985 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (17), e dividiram o prêmio principal. Cada bilhete vencedor garantiu R$ 34.856.052,53.

Os jogos premiados são das cidades de Camocim, Catalão e Presidente Castelo Branco.

As dezenas sorteadas foram: 06, 08, 21, 32, 41 e 60.

Além da faixa principal, outras 96 apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 34.815,62 cada. Já a quadra teve 4.494 vencedores, com prêmio individual de R$ 1.225,92.

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado na quinta-feira, com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Como apostar

Para participar, é necessário registrar uma aposta de seis a 20 dezenas em casas lotéricas credenciadas ou pela internet, até as 20h do dia do sorteio.

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A aposta mínima custa R$ 6 e permite a escolha de seis números entre os 60 disponíveis. Quanto mais dezenas forem marcadas, maior o preço do jogo — e também as chances de acerto.

Probabilidades

Na aposta simples, a chance de acertar as seis dezenas é de uma em 50.063.860. Ao incluir mais números, a probabilidade melhora.

Por exemplo, com sete dezenas, a chance passa para uma em 7.151.980. Já apostas com 15 números — que custam mais de R$ 30 mil — aumentam significativamente as chances, chegando a uma em 10.003.

Bolão

Outra opção para quem deseja aumentar as chances é participar do bolão, modalidade organizada pelas lotéricas. Nesse formato, apostas são feitas em grupo, com divisão de custos e de eventuais prêmios.

O valor mínimo do bolão da Mega-Sena é de R$ 18, com cotas a partir de R$ 7 por participante, podendo reunir de duas a 100 pessoas.

Maiores prêmios da história

Entre os maiores prêmios já pagos em concursos regulares da Mega-Sena estão valores superiores a R$ 300 milhões. O maior deles foi registrado no concurso 2525, em 2022, que distribuiu R$ 317,8 milhões.

Outros concursos também ultrapassaram a marca dos R$ 200 milhões, consolidando a loteria como uma das principais do país.