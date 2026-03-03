O sorteio do concurso 2.979 da Mega-Sena foi realizado nesta terça-feira (3) em São Paulo. Uma aposta de Eusébio, no Ceará, acertou as seis dezenas e levou sozinha o prêmio de R$ 158.039.482,14.
Veja os números sorteados: 18 – 27 – 37 – 43 – 47 – 53.
- 6 acertos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 158.039.482,14;
- 5 acertos: 128 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 38.728,95;
- 4 acertos: 7.902 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.034,09.
O próximo sorteio da Mega será na quinta-feira (5). O prêmio previsto para o concurso 2.980 é de R$ 45 milhões.
Para apostar na Mega-Sena
Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.
Probabilidades
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, ainda de acordo com a instituição.