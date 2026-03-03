03/03/2026
ContilPop
Como está Valeria, namorada de Dinho, vocalista dos Mamonas Assassinas
Que horas começa a Lua de Sangue? Veja o melhor horário para observar o eclipse lunar
Com quase 4 mil lojas e atuação em 16 países, O Boticário é o maior varejo de beleza do mundo
Zendaya e Tom Holland se casaram, afirma estilista e amigo íntimo da atriz
Chico Buarque x Ratinho: Justiça procura apresentador na sede do SBT
“Clube do Olho Roxo”: entenda a teoria que envolve famosos e líderes mundiais
Quentin Tarantino morreu em ataque contra Israel? Entenda o boato viral
Márcia Sensitiva afirma que 3 de março é o pior dia do ano: entenda o motivo
Geladeira em miniatura viraliza e revela nova moda entre adultos
Horóscopo 2026: confira a previsão desta terça-feira para seu signo

Mega-Sena: uma aposta vence e leva sozinha mais de R$ 158 milhões

Veja os números sorteados: 18 - 27 - 37 - 43 - 47 - 53. Quina teve 128 apostas ganhadoras; cada uma vai levar R$ 38.728,95.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Mega-Sena bilhete volante Loterias — Foto: Millena Sartori/g1
Mega-Sena bilhete volante Loterias/Foto: Millena Sartori/g1

O sorteio do concurso 2.979 da Mega-Sena foi realizado nesta terça-feira (3) em São Paulo. Uma aposta de Eusébio, no Ceará, acertou as seis dezenas e levou sozinha o prêmio de R$ 158.039.482,14.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Veja os números sorteados: 18 – 27 – 37 – 43 – 47 – 53.

  • 6 acertos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 158.039.482,14;
  • 5 acertos: 128 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 38.728,95;
  • 4 acertos: 7.902 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.034,09.

O próximo sorteio da Mega será na quinta-feira (5). O prêmio previsto para o concurso 2.980 é de R$ 45 milhões.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser realizadas até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.

Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, ainda de acordo com a instituição.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.