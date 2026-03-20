O gênero isekai está vivendo uma era de ouro para quem busca protagonistas femininas fortes e bem escritas. Se você gosta de ver personagens usando o cérebro para sobreviver a intrigas palacianas ou construindo impérios do zero, esta lista é para você.

A maioria dos títulos está disponível na Crunchyroll e traz desde romances vitorianos até fantasias políticas sombrias.

Os Grandes Destaques da Temporada

Muitos desses animes bebem da fonte das Webtoons coreanas e Light Novels japonesas, focando no subgênero de “reencarnação como vilã”. Confira os principais:

Doctor Elise (2024): Uma médica moderna morre e renasce como a princesa cruel que foi em sua vida passada. Agora, ela usa a medicina moderna para salvar o reino que um dia destruiu.

Com informações do TechTudo.

7th Time Loop (2024): Rishe está presa em um ciclo de morrer aos 20 anos. Em sua 7ª vida, ela decide casar com o príncipe que foi seu assassino para evitar uma guerra mundial.

Villainess Level 99 (2024): Reencarnada como a vilã secreta de um RPG, a protagonista treina tanto que se torna o ser mais forte do mundo, gerando medo em vez de admiração.

Clássicos e Cults Imperdíveis

Se você prefere histórias mais densas ou com foco em construção de mundo (world-building), não pode deixar passar: