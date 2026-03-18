18/03/2026
ContilPop
Rihanna e A$AP Rocky são vistos em Nova York após atentado a tiros em mansão
Em campanha do Boticário, Malu Borges elege o novo Lily Cashmere
Esposa de Marquito, atualiza estado de saúde do humorista e cita Ratinho
Kristin Cabot detalha flagrante com chefe em show do Coldplay e revela que ex estava no estádio
‘Parabéns, idiota’: Bilhete em carro mal estacionado viraliza em Maringá
Duda Beat e Allan Souza Lima confirmam namoro em evento no Rio de Janeiro
Sean Penn recebe estatueta de metal de guerra na Ucrânia após vencer o Oscar 2026
“Não aguento mais”: menina chora durante tarefa de casa por causa do próprio nome
Eliezer e Viih Tube relatam susto com ex-funcionária procurada pela polícia
Novo casal? Entenda a reação de Cauã Reymond ao ver fotos de beijão na praia

“Melhores do Ano” muda formato e Globo antecipa categoria Revelação em “esquenta”

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Exclusivo “Melhores do Ano” muda formato e Globo antecipa categoria Revelação em “esquenta”

Premiação apresentada por Luciano Huck ganha novo desenho em 2026, com mudanças no calendário e programa gravado antes da cerimônia oficial

Carla Bittencourt

18/03/2026 às 10:00

Whatsapp
telegram
facebook
twitter

*As informações contidas neste texto são de responsabilidade dos colunistas e não expressam necessariamente a opinião do portal LeoDias.

“Melhores do Ano” muda formato e Globo antecipa categoria Revelação em “esquenta”

Belo é o intérprete de Misael em “Três Graças”. (Reprodução/@belo)

          A Globo decidiu mexer em um dos seus eventos mais tradicionais da programação neste ano. Em 2026, o “Melhores do Ano”, do “Domingão com Huck”, passará por mudanças importantes e a principal delas envolve justamente a categoria Revelação.

          A coluna apurou que, por uma questão de tempo de exibição, a emissora optou por “desmembrar” a premiação neste ano. Com isso, a categoria Revelação do Ano não entrará na cerimônia principal e ganhará um espaço próprio, exibido no programa anterior.

          Leia Também

          Pais de Juquinha surpreendem Lorena com recepção emocionante em “Três Graças”

          Carla Bittencourt

          Pais de Juquinha surpreendem Lorena com recepção emocionante em “Três Graças”

          Segredo do passado explode e deixa Eduarda sem chão em “Coração Acelerado”

          Carla Bittencourt

          Segredo do passado explode e deixa Eduarda sem chão em “Coração Acelerado”

          Jendal é rejeitado por Alika e arma golpe para tomar o trono em “A Nobreza do Amor”

          Carla Bittencourt

          Jendal é rejeitado por Alika e arma golpe para tomar o trono em “A Nobreza do Amor”

          Em alta, “Três Graças” ainda corre contra os números para superar audiência de “Vale Tudo”

          Carla Bittencourt

          Em alta, “Três Graças” ainda corre contra os números para superar audiência de “Vale Tudo”

          A ideia é funcionar como um “esquenta” para a grande noite, inclusive com chamadas ao longo da atração convidando o público a acompanhar a premiação completa na semana seguinte que, aí, sim será ao vivo.

          Já a gravação dessa etapa especial acontece nesta quarta-feira (17), nos Estúdios Globo. Entre os indicados à Revelação do Ano estão nomes que vêm se destacando nas novelas recentes da emissora e também em produções de grande repercussão: Alana Cabral, por Joélly em “Três Graças”; Belo, por Misael em “Três Graças”; Gabriela Loran, por Viviane em “Três Graças”; L7nnon, como Ryan em “Dona de Mim” e Ricardo Teodoro, por Olavinho em “Vale Tudo”.

          Outra mudança significativa está no calendário. Tradicionalmente exibido em dezembro, o “Melhores do Ano” foi reposicionado e agora irá ao ar entre o último fim de semana de março e o início de abril. A movimentação faz parte de uma estratégia da Globo para dar mais visibilidade à premiação, apostando em uma exibição ao vivo e com maior repercussão.

          Com o novo formato, a emissora tenta alongar o interesse do público pela atração e valorizar categorias que, muitas vezes, acabam ficando comprimidas na versão tradicional. Na prática, a Revelação deixa de ser apenas mais um troféu e passa a ter protagonismo próprio — abrindo, oficialmente, a temporada do “Melhores do Ano” 2026.

          Fique por dentro!

          Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

          Agora também estamos no WhatsApp! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

          Whatsapp
          telegram
          facebook
          twitter

          Fonte: Portal Leo Dias

          Últimas Notícias

          PUBLICIDADE
          © 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

          Bloqueador de anuncios detectado

          Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.