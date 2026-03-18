Exclusivo “Melhores do Ano” muda formato e Globo antecipa categoria Revelação em “esquenta”

Premiação apresentada por Luciano Huck ganha novo desenho em 2026, com mudanças no calendário e programa gravado antes da cerimônia oficial

Carla Bittencourt

18/03/2026 às 10:00

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*As informações contidas neste texto são de responsabilidade dos colunistas e não expressam necessariamente a opinião do portal LeoDias.

Belo é o intérprete de Misael em “Três Graças”. (Reprodução/@belo)

A Globo decidiu mexer em um dos seus eventos mais tradicionais da programação neste ano. Em 2026, o “Melhores do Ano”, do “Domingão com Huck”, passará por mudanças importantes e a principal delas envolve justamente a categoria Revelação.

A coluna apurou que, por uma questão de tempo de exibição, a emissora optou por “desmembrar” a premiação neste ano. Com isso, a categoria Revelação do Ano não entrará na cerimônia principal e ganhará um espaço próprio, exibido no programa anterior.

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A ideia é funcionar como um “esquenta” para a grande noite, inclusive com chamadas ao longo da atração convidando o público a acompanhar a premiação completa na semana seguinte que, aí, sim será ao vivo.

Já a gravação dessa etapa especial acontece nesta quarta-feira (17), nos Estúdios Globo. Entre os indicados à Revelação do Ano estão nomes que vêm se destacando nas novelas recentes da emissora e também em produções de grande repercussão: Alana Cabral, por Joélly em “Três Graças”; Belo, por Misael em “Três Graças”; Gabriela Loran, por Viviane em “Três Graças”; L7nnon, como Ryan em “Dona de Mim” e Ricardo Teodoro, por Olavinho em “Vale Tudo”.

Outra mudança significativa está no calendário. Tradicionalmente exibido em dezembro, o “Melhores do Ano” foi reposicionado e agora irá ao ar entre o último fim de semana de março e o início de abril. A movimentação faz parte de uma estratégia da Globo para dar mais visibilidade à premiação, apostando em uma exibição ao vivo e com maior repercussão.

Com o novo formato, a emissora tenta alongar o interesse do público pela atração e valorizar categorias que, muitas vezes, acabam ficando comprimidas na versão tradicional. Na prática, a Revelação deixa de ser apenas mais um troféu e passa a ter protagonismo próprio — abrindo, oficialmente, a temporada do “Melhores do Ano” 2026.

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Fonte: Portal Leo Dias