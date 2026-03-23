Às vezes, tudo o que um grupo de amigos precisa é de um pouco de caos virtual. Jogos que misturam cooperação ríspida, física atrapalhada e objetivos absurdos tornaram-se um fenômeno, oferecendo experiências leves, mas altamente competitivas.
Seja cozinhando sob pressão ou escalando montanhas com cordas desajeitadas, a diversão é garantida.
O TechTudo preparou uma seleção com 10 títulos disponíveis para PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch que vão colocar a paciência do seu grupo à prova nesta segunda-feira (23/03).
O Top 10 do Caos Coletivo
A lista inclui desde clássicos modernos até novas sensações que utilizam inteligência artificial e reconhecimento de voz para elevar o nível da brincadeira.
|Jogo
|Destaque
|Plataformas
|YAPYAP
|Magia controlada pela sua voz
|PC
|Overcooked! 2
|Cozinha extrema e incêndios
|PC, PS, Xbox, Switch
|Party Animals
|Luta com física de “boneco de pano”
|PC, PS5, Xbox
|R.E.P.O.
|Terror cooperativo e coleta de itens
|PC (Steam)
|Human Fall Flat
|Puzzles com movimentos desengonçados
|PC, Consoles, Mobile
|Pico Park
|Cooperação máxima (ou ninguém vence)
|PC, Switch
|Pummel Party
|O “Mario Party” para adultos
|PC, PS4, Xbox, Switch
|Mimesis
|IA que imita a voz dos seus amigos
|PC
|Peak
|Escalada realista e perigosa
|PC
|Boat Together
|Controle de barcos para até 8 pessoas
|PC
Por que jogar esses títulos hoje?
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Inovação pela Voz: Jogos como YAPYAP e Mimesis trazem uma camada extra de imersão. No primeiro, você precisa conjurar feitiços falando no microfone; no segundo, uma IA pode se passar por um de seus amigos para te enganar.
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Física Engraçada: O sucesso de Human Fall Flat e Party Animals reside no fato de que o próprio controle do personagem é um desafio, gerando situações visuais cômicas que quebram a tensão da disputa.
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Acessibilidade: A maioria desses jogos possui requisitos leves para PC e preços acessíveis, custando a partir de R$ 10,89 (como o popular Pico Park).