23/03/2026
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Melhores jogos cooperativos caóticos para jogar com amigos em 2026

Lista reúne 10 jogos casuais e divertidos para testar a coordenação do seu grupo de amigos.

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Às vezes, tudo o que um grupo de amigos precisa é de um pouco de caos virtual. Jogos que misturam cooperação ríspida, física atrapalhada e objetivos absurdos tornaram-se um fenômeno, oferecendo experiências leves, mas altamente competitivas.
Reprodução/Steam

Às vezes, tudo o que um grupo de amigos precisa é de um pouco de caos virtual. Jogos que misturam cooperação ríspida, física atrapalhada e objetivos absurdos tornaram-se um fenômeno, oferecendo experiências leves, mas altamente competitivas.

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Seja cozinhando sob pressão ou escalando montanhas com cordas desajeitadas, a diversão é garantida.

O TechTudo preparou uma seleção com 10 títulos disponíveis para PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch que vão colocar a paciência do seu grupo à prova nesta segunda-feira (23/03).

O Top 10 do Caos Coletivo

A lista inclui desde clássicos modernos até novas sensações que utilizam inteligência artificial e reconhecimento de voz para elevar o nível da brincadeira.

Jogo Destaque Plataformas
YAPYAP Magia controlada pela sua voz PC
Overcooked! 2 Cozinha extrema e incêndios PC, PS, Xbox, Switch
Party Animals Luta com física de “boneco de pano” PC, PS5, Xbox
R.E.P.O. Terror cooperativo e coleta de itens PC (Steam)
Human Fall Flat Puzzles com movimentos desengonçados PC, Consoles, Mobile
Pico Park Cooperação máxima (ou ninguém vence) PC, Switch
Pummel Party O “Mario Party” para adultos PC, PS4, Xbox, Switch
Mimesis IA que imita a voz dos seus amigos PC
Peak Escalada realista e perigosa PC
Boat Together Controle de barcos para até 8 pessoas PC

Por que jogar esses títulos hoje?

  • Inovação pela Voz: Jogos como YAPYAP e Mimesis trazem uma camada extra de imersão. No primeiro, você precisa conjurar feitiços falando no microfone; no segundo, uma IA pode se passar por um de seus amigos para te enganar.

  • Física Engraçada: O sucesso de Human Fall Flat e Party Animals reside no fato de que o próprio controle do personagem é um desafio, gerando situações visuais cômicas que quebram a tensão da disputa.

  • Acessibilidade: A maioria desses jogos possui requisitos leves para PC e preços acessíveis, custando a partir de R$ 10,89 (como o popular Pico Park).

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