Às vezes, tudo o que um grupo de amigos precisa é de um pouco de caos virtual. Jogos que misturam cooperação ríspida, física atrapalhada e objetivos absurdos tornaram-se um fenômeno, oferecendo experiências leves, mas altamente competitivas.

Seja cozinhando sob pressão ou escalando montanhas com cordas desajeitadas, a diversão é garantida.

O TechTudo preparou uma seleção com 10 títulos disponíveis para PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch que vão colocar a paciência do seu grupo à prova nesta segunda-feira (23/03).

O Top 10 do Caos Coletivo

A lista inclui desde clássicos modernos até novas sensações que utilizam inteligência artificial e reconhecimento de voz para elevar o nível da brincadeira.

Jogo Destaque Plataformas YAPYAP Magia controlada pela sua voz PC Overcooked! 2 Cozinha extrema e incêndios PC, PS, Xbox, Switch Party Animals Luta com física de “boneco de pano” PC, PS5, Xbox R.E.P.O. Terror cooperativo e coleta de itens PC (Steam) Human Fall Flat Puzzles com movimentos desengonçados PC, Consoles, Mobile Pico Park Cooperação máxima (ou ninguém vence) PC, Switch Pummel Party O “Mario Party” para adultos PC, PS4, Xbox, Switch Mimesis IA que imita a voz dos seus amigos PC Peak Escalada realista e perigosa PC Boat Together Controle de barcos para até 8 pessoas PC

Por que jogar esses títulos hoje?