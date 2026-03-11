Se você achou que a indústria de videogames iria respirar fundo antes da aguardada chegada de GTA 6 no final do ano, se enganou. O primeiro trimestre entregou uma enxurrada de títulos de peso que já estão dominando as lives na Twitch e os fóruns de discussão. A busca pelos melhores lançamentos de jogos 2026 disparou nesta semana de março, com os jogadores tentando decidir onde investir seu tempo e dinheiro.

Seja você um fã de terror de sobrevivência, de RPGs de mundo aberto ou de combates frenéticos, o início deste ano trouxe opções obrigatórias para a nova geração. Confira os três maiores destaques que já estão disponíveis ou chegando nos próximos dias para PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

Lançado no finalzinho de fevereiro (dia 27), Resident Evil Requiem já é considerado um dos fortes candidatos a Jogo do Ano (GOTY). A Capcom acertou em cheio ao trazer a franquia de volta às raízes do terror e à icônica Raccoon City, agora com gráficos fotorrealistas impulsionados pela nova versão da RE Engine.

Por que jogar? O jogo traz de volta a tensão do survival horror clássico. A inteligência artificial dos inimigos foi aprimorada de forma assustadora, garantindo que nenhuma sala seja realmente segura. O título introduz a agente do FBI Grace Ashcroft e traz o retorno triunfal de Leon S. Kennedy.

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S, PC e Switch 2.

2. Crimson Desert (Lançamento: 19 de Março)

A grande estrela do mês de março é, sem dúvidas, Crimson Desert. Desenvolvido pela sul-coreana Pearl Abyss (a mesma do sucesso Black Desert Online), este RPG de ação de mundo aberto focado no modo single-player é um espetáculo visual que promete sugar dezenas de horas da sua vida.

Por que jogar? O jogo se passa no vasto e brutal continente de Pywel. O sistema de combate é visceral, lembrando uma mistura do peso de The Witcher com a fluidez de Dragon’s Dogma . As prévias recentes da mídia especializada rasgaram elogios para a física do jogo e a interatividade com o cenário. É o “blockbuster” de março.

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S e PC.

3. Code Vein 2 (Já Disponível)

Para os órfãos de jogos no estilo Soulslike (como Dark Souls e Elden Ring) que também são fãs de anime, o final de janeiro entregou Code Vein 2. A sequência direta do sucesso da Bandai Namco elevou o nível da franquia em todos os aspectos técnicos.

Por que jogar? O jogo oferece um mundo pós-apocalíptico sombrio repleto de vampiros e criaturas bizarras. O grande trunfo de Code Vein 2 continua sendo a vasta customização do seu personagem e a flexibilidade de mudar sua classe (“Código de Sangue”) a qualquer momento, além de um modo cooperativo muito divertido para jogar com amigos.

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S e PC.

Menção Honrosa de Março: Fique de olho em Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, que chega no dia 13 de março, trazendo um RPG focado em narrativa e coleta de monstros que é diversão garantida para todas as idades.

Fonte: Redação ContilNet de Tecnologia e Games