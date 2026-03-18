Memória que permanece: homenagem eterniza legado de Moisés Alencastro

SONHO REALIZADO, CELEBRAÇÃO INESQUECÍVEL

Nos domínios dos tios Mercedes Lavocat Barbosa e Eliezer Silva, a noite foi de pura emoção, alegria e muitas conquistas celebradas em grande estilo! A jovem Ana Flávia Lavocat Barbosa de Holanda, reuniu sua turma de amigos para uma animada “pizza da segunda”, que ganhou ares de grande festa para marcar a realização de um dos maiores sonhos de sua vida: a aprovação em Medicina, na tão sonhada universidade federal.

Ao lado dos pais, Siberman e Mariane Holanda visivelmente orgulhosos, Ana Flávia era só felicidade, com direito a muita energia, tinta no corpo e aquele brilho no olhar de quem sabe exatamente onde quer chegar.

A noite teve trilha sonora comandada pela pick-up do DJ Alessandro, enquanto Wanesso caprichava nos drinks não alcoólicos, garantindo frescor e criatividade à celebração. A mesa de doces, um capítulo à parte, encantou os convidados com os personalizados delicados da Juju Ateliê, tudo pensado com carinho nos mínimos detalhes.

Entre risadas, abraços e muita música, o encontro foi um verdadeiro espetáculo de afeto e conquista. Um sonho sonhado, batalhado e, agora, lindamente realizado. Vivas para Ana Flávia!

MEMÓRIA QUE PERMANECE, HOMENAGEM QUE ETERNIZA



Nesta data em que celebraria mais um ano de vida, a lembrança de Moisés Alencastro ganha ainda mais força e significado entre familiares, amigos e colegas de trabalho.

Com uma trajetória marcada por mais de duas décadas de dedicação ao Ministério Público do Estado do Acre, Moisés construiu uma história pautada pelo compromisso, pela seriedade e, sobretudo, pelo respeito às pessoas, marcas que permanecem vivas na memória de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.

Em gesto de reconhecimento e sensibilidade, o atual Procurador-Geral de Justiça, Oswaldo Lima D’Albuquerque, promoveu na terça, 17, a assinatura do ato que denomina a sala de acolhimento do CAV com o nome de Moisés Alencastro, eternizando sua contribuição e seu legado na instituição.

Uma homenagem que transcende o tempo e transforma saudade em memória viva. Hoje, mais do que nunca, ficam as lembranças, o carinho e a certeza de que sua história segue fazendo diferença. Confiram momentos do ato da assinatura.

MÊS DO CONSUMIDOR DO BOTI

O Boticário celebra o mês do consumidor com descontos de até 50% em fragrâncias e itens de cuidados pessoais. Entre os queridinhos, clássicos como Floratta Red Passion, Insensatez, Free, Uomini Black e Quasar Ice seguem firmes no topo das escolhas.

INOVAÇÃO NO TIKTOK

A marca também aposta no digital com novidades no tiktok, incluindo o lançamento do Commerce Search Hub no Brasil, integrando ofertas e conteúdo na busca da plataforma. Com creators especializados e ativações intensificadas entre 9 e 15 de março, a estratégia une entretenimento, interação e estímulo à compra.

LILY CASHMERE

O Boticário apresenta o novo Lily Cashmere, expansão da consagrada linha Lily, líder na preferência das brasileiras em cremes acetinados. O lançamento ganha campanha estrelada por Malu Borges, que assume o posto de embaixadora e traduz a novidade como sinônimo de sofisticação, unindo moda, beleza e sensorialidade.

Com hidratação de até 48h, o produto traz uma fragrância elegante que combina floral branco e notas de baunilha, pensada para acompanhar diferentes momentos do dia com leveza e presença marcante.

A estratégia aposta ainda em um squad de influenciadoras e creators, estimulando testes e reviews nas redes sociais. A ação reforça o prestígio da linha Lily como referência em hidratação perfumada premium, conectando experiência, conteúdo e a força da comunidade de beleza.

COFFEE PARTY

O Boticário lança as Coffee Parties, experiência que mistura perfumaria, café e música eletrônica, inspirada na fragrância Coffee Addictive. A estreia aconteceu dia 17, em São Paulo, com ambientação imersiva e clima sensorial sofisticado.

CIRCUITO NACIONAL

O evento contou com presença de Gabriela Prioli e do DJ ATKÖ, que assinam a trilha oficial do projeto, exclusiva, e segue em circuito por cidades como Rio, Curitiba, Recife e Fortaleza, levando para as lojas uma vibe contemporânea, conectada à cultura da noite.