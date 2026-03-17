Memphis Depay chama atenção com recado ousado para Maisa nas redes: “Deixa eu segurar”

Memphis Depay chama atenção ao comentar foto de Maisa com pedido ousado nas redes sociais e surpreende seguidores com atitude inesperada e repercussão imediata online

Memphis Depay mostrou que não está para jogo só dentro de campo! O atacante do Corinthians roubou a cena ao deixar um comentário pra lá de ousado em uma publicação da apresentadora Maisa. A brasileira apareceu usando uma calça jeans de uma marca japonesa, mas o que chamou mesmo a atenção foi a reação do jogador, que pediu para segurar a peça “rapidinho”. Sem rodeios, Depay deixou o comentário no perfil de Maisa no Instagram e ainda completou com emojis de coração e foguinho: “Deixa eu segurar essa calça jeans da [marca japonesa] rapidinho”, disparou o atleta. É claro, o comentário direto rapidamente viralizou e deixou os seguidores em polvorosa. Teve quem levasse na brincadeira e quem achasse que significava algo a mais.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Memphis Depay manda recado ousado para Maisa Foto/Instagram/@maisa Memphis Depay manda recado ousado para Maisa Foto/Instagram/@maisa Memphis Depay manda recado ousado para Maisa Foto/Instagram/@maisa Reprodução Memphis Depay Reprodução/Instagram: @memphis Memphis Depay manda recado ousado para Maisa Foto/Instagram/@maisa Voltar

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Vale lembrar, no entanto, que Maisa já deu um verdadeiro balde de água fria nos rumores. Após ser flagrada em clima de proximidade com Memphis durante uma festa em São Paulo, em agosto do ano passado, a atriz tratou de esclarecer que os dois eram apenas amigos: “Sou torcedora do Corinthians e somos amigos! Obrigada por perguntar, para evitar qualquer desentendimento. Beijos!”.

Na época, ao ser questionado sobre um possível envolvimento amoroso com a atriz, que ficou conhecida ainda criança no “Programa Raul Gil” e depois no “Bom Dia & Cia”, ganhando destaque também por seu papel em “Carrossel”, no SBT, o jogador não se pronunciou. Ainda assim, os rumores entre os dois não são de hoje e, pelo visto, continuam ganhando novos capítulos.