Memphis Depay chama atenção com recado ousado para Maisa nas redes: “Deixa eu segurar”
Memphis Depay chama atenção ao comentar foto de Maisa com pedido ousado nas redes sociais e surpreende seguidores com atitude inesperada e repercussão imediata online
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Vale lembrar, no entanto, que Maisa já deu um verdadeiro balde de água fria nos rumores. Após ser flagrada em clima de proximidade com Memphis durante uma festa em São Paulo, em agosto do ano passado, a atriz tratou de esclarecer que os dois eram apenas amigos: “Sou torcedora do Corinthians e somos amigos! Obrigada por perguntar, para evitar qualquer desentendimento. Beijos!”.
Na época, ao ser questionado sobre um possível envolvimento amoroso com a atriz, que ficou conhecida ainda criança no “Programa Raul Gil” e depois no “Bom Dia & Cia”, ganhando destaque também por seu papel em “Carrossel”, no SBT, o jogador não se pronunciou. Ainda assim, os rumores entre os dois não são de hoje e, pelo visto, continuam ganhando novos capítulos.
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Fonte: Portal Leo Dias