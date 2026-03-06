07/03/2026
Menina de 10 anos é levada ao hospital com sinais de embriaguez após festa de aniversário no Acre

A criança havia saído de casa por volta das 16h para participar de uma comemoração de aniversário na residência de amigos

a criança havia saído de casa por volta das 16h para participar de uma comemoração de aniversário
Conselho Tutelar de Sena Madureira/Foto: Reprodução

Um caso considerado grave e preocupante mobilizou autoridades na noite desta quinta-feira (5), em Sena Madureira, no interior do Acre. Uma menina de apenas 10 anos foi levada ao hospital após ser encontrada pela própria mãe com sinais de embriaguez.

De acordo com as informações apuradas, a criança havia saído de casa por volta das 16h para participar de uma comemoração de aniversário na residência de amigos, nas proximidades de sua casa, no bairro Vitória.

Até por volta das 19h, a menina ainda não havia retornado. Nesse intervalo, a mãe saiu para participar de um culto religioso. Quando voltou para a residência, encontrou a filha na companhia de uma irmã e apresentando comportamento alterado, além de sinais que indicavam ingestão de bebida alcoólica.

Preocupada com a situação, a mulher levou a criança imediatamente ao Hospital João Câncio Fernandes. Ao atender o caso, o enfermeiro de plantão acionou a Polícia Militar do Acre e o Conselho Tutelar, que se deslocaram até a unidade de saúde para acompanhar a ocorrência.

Ainda no hospital, a menina passou por avaliação médica. Um exame realizado pela equipe de saúde descartou qualquer indício de abuso sexual, o que trouxe um alívio inicial à família.

Apesar disso, o caso será investigado pela Polícia Civil do Acre, que deverá apurar as circunstâncias em que a criança teve acesso à bebida alcoólica. O Conselho Tutelar também acompanha a situação e deve tomar as medidas necessárias para garantir a proteção da menor.

Pela legislação brasileira, fornecer, vender ou permitir o consumo de bebida alcoólica por crianças e adolescentes é crime. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê pena de detenção de dois a quatro anos, além de multa, para quem oferecer ou facilitar o acesso de menores a bebidas alcoólicas. As autoridades agora trabalham para identificar quem teria fornecido ou permitido que a criança consumisse álcool durante a comemoração.

