21/03/2026
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Menino com autismo é agredido dentro de escola, diz família

Caso ocorreu em unidade municipal de Campo Grande

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Menino com autismo é agredido dentro de escola
Menino com autismo é agredido dentro de escola/Foto: Reprodução

Um adolescente de 12 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista, foi vítima de agressão física dentro de uma escola municipal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O caso teria ocorrido nas proximidades da Escola Municipal Professor Antonio Lopes Lins, na região do Portal Caiobá.

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Segundo informações registradas em boletim de ocorrência e encaminhadas ao Conselho Tutelar, o estudante estava no período matutino quando foi acusado por um colega de ter pegado seu lanche. Durante a aula, o aluno teria derrubado a vítima com uma rasteira, provocando a queda.

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Ainda de acordo com o relato, a situação se agravou com a participação da mãe do estudante apontado como agressor, que também teria se envolvido na agressão. O adolescente apresentou hematomas pelo corpo e ferimentos na região da boca.

O caso foi divulgado nas redes sociais e gerou repercussão. A família da vítima cobra providências das autoridades e apuração dos fatos. Até o momento, não há informações sobre medidas adotadas pela escola ou pelos órgãos responsáveis.

Metrópoles

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