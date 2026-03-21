Menino com autismo é agredido dentro de escola, diz família

Um adolescente de 12 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista, foi vítima de agressão física dentro de uma escola municipal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O caso teria ocorrido nas proximidades da Escola Municipal Professor Antonio Lopes Lins, na região do Portal Caiobá.

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência e encaminhadas ao Conselho Tutelar, o estudante estava no período matutino quando foi acusado por um colega de ter pegado seu lanche. Durante a aula, o aluno teria derrubado a vítima com uma rasteira, provocando a queda.

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Ainda de acordo com o relato, a situação se agravou com a participação da mãe do estudante apontado como agressor, que também teria se envolvido na agressão. O adolescente apresentou hematomas pelo corpo e ferimentos na região da boca.

O caso foi divulgado nas redes sociais e gerou repercussão. A família da vítima cobra providências das autoridades e apuração dos fatos. Até o momento, não há informações sobre medidas adotadas pela escola ou pelos órgãos responsáveis.