Investigações da Polícia Federal trouxeram à tona detalhes de uma reunião privada ocorrida em setembro de 2024 envolvendo a cantora Anitta, seu irmão Renan Machado, e o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-comandante do Banco Master.

Mensagens interceptadas no celular de Vorcaro, que fundamentam a terceira fase da Operação Compliance Zero, revelam que o empresário mediou um encontro focado no setor de apostas esportivas (bets).

Nos diálogos registrados em 9 de setembro de 2024, Vorcaro informa à sua então namorada, Martha Graeff, sobre o compromisso: “São quatro amigos meus, sócios de um negócio de bet, a Anitta e o irmão dela”.

Conexão com o Mercado de Apostas

Embora as mensagens não especifiquem qual seria o “negócio de bet”, o setor de apostas tem sido um parceiro comercial frequente da cantora. Em 2025, a plataforma Bet.Bet foi uma das patrocinadoras oficiais da turnê “Ensaios da Anitta”, cujo tema foi “Maratona da Jogação”.

Com informações do Metrópoles.

Renan Machado, irmão da artista e seu braço direito na gestão de carreira, também esteve presente na reunião. Vale ressaltar que, de acordo com as investigações, não há informações de que Anitta seja investigada ou tenha qualquer envolvimento ilícito com o caso Master.

O que diz Anitta

A assessoria da cantora se manifestou oficialmente nesta sexta-feira (20/03). Em nota enviada à coluna Fábia Oliveira, a equipe reforçou o papel de Anitta como gestora de seus próprios negócios:

“Anitta, como empresária de sua própria carreira, sempre fez questão de participar diretamente e efetivamente das reuniões de negociação com os representantes de marcas interessados em tê-la como garota propaganda. Com o Will Bank, após o encontro, a contratação não seguiu adiante.”

Operação compliance zero

As mensagens fazem parte de um conjunto de provas da PF que mira irregularidades no setor bancário. O vazamento dos diálogos também revelou um momento de tensão pessoal, onde a então companheira de Vorcaro demonstrou resistência em cruzar com a cantora durante o encontro em Nova York.