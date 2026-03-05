Meses depois, em agosto, em outra troca de mensagens com a então namorada, Vorcaro elogiou uma emenda apresentada por Ciro Nogueira para incluir um jabuti em uma Proposta de Emenda à Constituição que tratava da autonomia financeira do Banco Central. A emenda aumentava o limite de recursos que seriam cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito para R$ 1 milhão. Hoje, esse limite é de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ.