A Polícia Federal está investigando trocas de mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro. Nos diálogos, o dono do Banco Master menciona encontros com integrantes dos Três Poderes.
A CPI mista do INSS já começou a analisar as mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro. A maioria com a então namorada, a influenciadora digital Martha Graeff. Em maio de 2024, Vorcaro se referiu ao senador Ciro Nogueira, do Progressistas, como um grande amigo.
Martha Graeff: Quem é esse outro com você? Não conheço, né?
Daniel Vorcaro: Ciro Nogueira. É um senador. Muito amigo meu. Quero te apresentar. Um dos meus grandes amigos de vida.
Meses depois, em agosto, em outra troca de mensagens com a então namorada, Vorcaro elogiou uma emenda apresentada por Ciro Nogueira para incluir um jabuti em uma Proposta de Emenda à Constituição que tratava da autonomia financeira do Banco Central. A emenda aumentava o limite de recursos que seriam cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito para R$ 1 milhão. Hoje, esse limite é de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ.
O Master era conhecido por atrair investidores com oferta de rendimentos muito acima da média do mercado, a partir da garantia do FGC – que é custeado por instituições financeiras para ressarcir clientes em caso de liquidação de um banco, por exemplo. No total, o valor gasto pelo FGC em meio ao escândalo do Master pode passar de R$ 51 bilhões. Na conversa, Vorcaro disse:
“Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro! Ajuda os bancos médios e diminui o poder dos grandes! Está todo mundo louco. Se fosse filme não teria tantos desdobramentos loucos”.
Martha Graeff comemorou: Esse filme seria o ganhador do Oscar.
Daniel Vorcaro respondeu: Todo mundo me ligando. Sentiram o golpe.
Chamou a atenção dos parlamentares a rapidez com que Vorcaro soube da ação de Ciro Nogueira. O documento da emenda foi criado às 17h57 e modificado pela última vez às 18h09. A mensagem de Vorcaro para a namorada foi enviada pouco mais de uma hora depois, às 19h44. A emenda de Ciro Nogueira não foi aprovada.
O material mostra ainda que Ciro Nogueira e o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, voaram em um helicóptero de Vorcaro no dia 3 de novembro de 2024, data do Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo. O documento traz os dados dos passageiros divididos por voo:
- o primeiro, de Antonio Rueda e sete convidados;
- o segundo, do próprio Daniel Vorcaro, com mais sete convidados;
- o terceiro, com Ciro Nogueira.
Mensagens e e-mails em celular de Daniel Vorcaro mostram relação do dono do Master com políticos e agentes públicos — Foto: Jornal Nacional/ Reprodução
Já em outra mensagem com a então namorada, Vorcaro falou que Antonio Rueda marcou, mas não foi à casa dele em janeiro de 2025.
Martha Graeff: Foi gente aí?
Daniel Vorcaro: Não, amor. Rueda viria mas ficou tarde.
As mensagens e e-mails mostram que Daniel Vorcaro mantinha relações com autoridades de todos os poderes. Comemorou a eleição do deputado Hugo Motta, do Republicanos, para a presidência da Câmara, e falou com a então namorada sobre os encontros com o presidente Lula, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e com o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil.
Em fevereiro de 2025, o dono do Master falou com o filho, Tiziano, em uma rede social, sobre a eleição de Hugo Motta. O filho perguntou se o deputado era “o seu amigo” e Vorcaro respondeu: “Sim. Deu certo”. Também em 2025, em março, Daniel Vorcaro comentou com a então namorada que estava com Hugo e Ciro para falar com Alexandre – sem citar o sobrenome de nenhum deles.
“Acabou chegando Hugo e Ciro aqui pra falarem com Alexandre. Não deve demorar. Mas se você for dormir, eu saio e te chamo”.
Em agosto, ele comentou, também com Martha Graeff, que esteve na residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no União Brasil.
Martha Graeff: Como foi ontem?
Daniel Vorcaro: Foi bom. Foi até meia-noite. Terça teremos outra.
Martha Graeff seguiu: Você fez aquilo!
Daniel Vorcaro: O quê?
Martha Graeff: De aparecer sem ele saber.
Daniel Vorcaro: Sim (kkk).
Martha Graeff: Wow.
Daniel Vorcaro: Foi na residência oficial do Senado.
As mensagens mostram ainda que Vorcaro contou para a então namorada sobre dois encontros com o ministro Alexandre de Moraes. Em abril de 2025, ele falou com Martha:
“Tô indo encontrar Alexandre Moraes aqui perto de casa”.
Martha Graeff: Como assim, amor? Ele está em Campos? Ou foi pra te ver?
Daniel Vorcaro: Ele tá passando feriado.
Em agosto, outra menção a Alexandre e a Ciro:
“Tô com Alexandre e tenho reunião depois com Ciro”.
Segundo o blog da jornalista Malu Gaspar, no jornal “O Globo”, uma das últimas mensagens que Daniel Vorcaro enviou no dia em que foi preso, logo de manhã, foi para o ministro Alexandre de Moraes. No dia 17 de novembro, o dono do Banco Master escreveu para o ministro:
“Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?”.
Segundo o blog, Alexandre respondeu logo, mas não é possível saber o que ele diz, porque o que se segue são três mensagens de visualização única, do tipo que se apaga assim que o destinatário as lê.
Daniel Vorcaro também falou sobre uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Lula em dezembro de 2024.
Martha Graeff: Como foi?!
Daniel Vorcaro: Foi ótimo. Muito forte. Ele chamou o presidente do Banco Central que vai entrar. Três ministros.
O Planalto do Planalto repetiu nesta quinta-feira (5) o que já tinha dito sobre o encontro: que ele foi intermediado pelo ex-ministro Guido Mantega; que os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia, participaram, e que, com a reunião já em andamento, o presidente Lula mandou chamar Gabriel Galípolo, que assumiria a presidência do Banco Central um mês depois; e que o presidente recebe todo empresário e pessoas que procuram por ele.
A defesa de Daniel Vorcaro disse que não teve acesso prévio aos elementos que fundamentaram a prisão preventiva na quarta-feira (4), e que Vorcaro sempre colaborou e seguirá colaborando com as autoridades.
A equipe de comunicação de Martha Graeff disse que as mensagens são privadas, trocadas em um contexto estritamente pessoal, e que lamenta o vazamento do material de forma fragmentada e com interpretações que não refletem a realidade dos fatos.
A assessoria do presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira, disse que ele troca diálogos por mensagens com centenas de pessoas e que nunca manteve qualquer conduta inadequada relacionada ao caso em apuração.
O ministro Alexandre de Moraes disse que não recebeu as mensagens referidas na matéria e afirmou: “Trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo Tribunal Federal“.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, e o presidente do partido, Antonio Rueda, não se manifestaram.
O Jornal Nacional não teve retorno da assessoria do presidente da Câmara, Hugo Motta, do Republicanos.
Fonte: Jornal Nacional