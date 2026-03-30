30/03/2026
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Mercado do Peixe é reabastecido para a Semana Santa em Sena Madureira

O município também conta com a forte participação de piscicultores da região

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O cenário indica uma Semana Santa de fartura em Sena Madureira
O cenário indica uma Semana Santa de fartura em Sena Madureira | Foto: ContilNet

A proximidade da Semana Santa já movimenta o comércio de pescado em Sena Madureira, onde o mercado do peixe intensifica os preparativos para atender à tradição de consumo nesse período. A expectativa é de aumento significativo na procura, impulsionada pelo costume de substituir a carne vermelha por peixe durante a celebração religiosa.

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Segundo o pescador Gean Carlos, que atua no local, o abastecimento já está garantido, com espécies bastante procuradas pela população, como pirapitinga, curumatã e tambaqui. A previsão é de que novas remessas cheguem ao longo da semana, reforçando ainda mais a oferta para os consumidores.

Além da comercialização concentrada no mercado, o município também conta com a forte participação de piscicultores da região. Durante esse período, muitos produtores realizam a retirada dos peixes dos açudes, e passam a vender diretamente ao público em diferentes pontos da cidade, ampliando as opções de compra e contribuindo para manter os preços acessíveis.

O cenário indica uma Semana Santa de fartura em Sena Madureira, com variedade de pescado e boa oferta tanto para quem prefere comprar no mercado quanto para quem opta pelos pontos alternativos espalhados pela cidade. Para os trabalhadores do setor, o período representa uma das épocas mais importantes do ano, com aumento nas vendas e fortalecimento da economia local.

A orientação para os consumidores é ficar atentos à procedência e às condições de conservação do pescado, garantindo, assim, um alimento de qualidade para as celebrações em família.

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