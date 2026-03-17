Mesa farta e receitas de família em um café da manhã de rancho

Há lugares em que o café da manhã é apenas a primeira refeição do dia. E há aqueles em que ele se transforma em um momento especial, quase um ritual de fim de semana, daqueles que fazem a gente desacelerar e aproveitar cada detalhe.

No Rancho União, a manhã começa com aquele clima gostoso de interior, mesmo estando a menos de meia hora do centro da cidade. O canto do galo ecoa, o cheiro do café recém-passado se espalha e a mesa generosa já anunciam tudo o que espera quem chega.

Logo na chegada, um detalhe simples despertou uma lembrança cheia de afeto. Um filtro de barro, daqueles bem tradicionais, que muita gente viu a vida inteira na casa dos pais ou dos avós. Pequenas coisas que fazem a gente sentir como se estivesse voltando para um tempo mais tranquilo, em que as manhãs eram mais demoradas e o café sempre tinha gosto de casa.

O buffet reúne mais de 40 preparos que carregam exatamente esse espírito. Comida feita com cuidado, com sabor de casa e com aquele poder de despertar memórias. Tem pamonha assada doce e salgada, cuscuz quentinho servido com leite de castanha, mingau de banana com farinha de tapioca, arroz doce, frutas da época, queijos frescos e a minha querida tapioca com castanha, feita na hora. O pão de queijo também sai quentinho, direto do preparo. Dá para perceber o carinho colocado em cada prato desse verdadeiro banquete acreano.

Entre os destaques também estão os pães e bolos caseiros, preparados ali mesmo, com receitas próprias do rancho. Experimentamos um pão de açaí que ficou simplesmente perfeito com a pasta de queijo. O milho aparece em várias preparações, nos bolos, nos assados e até em alguns pães, sempre fresco e cheio de sabor.

A proposta da casa é valorizar a produção local. O que não é produzido ali mesmo vem de agricultores da Transacreana, estrada onde o rancho está localizado e que reúne diversas comunidades rurais e pequenos produtores. É um café da manhã que também conta a história de quem trabalha e vive da terra.

São tantas opções que é impossível provar tudo. A gente até fica com aquela pequena frustração por não conseguir experimentar mais. Mas pode acreditar, as cinco horas de buffet livre valem cada centavo. É tanta coisa boa que você nem sabe por onde começar. Tudo preparado com capricho e com a autenticidade da nossa culinária.

O espaço é simples, acolhedor e cercado de verde. A equipe do rancho é extremamente atenciosa e fomos recebidos com muito carinho pelos proprietários Valquíria e Leandro. Depois de comer bem, ainda dá para deitar nas redes espalhadas pelo espaço e ficar ali mais um tempo, aproveitando o silêncio e a tranquilidade, sem pressa.

O Rancho União fica no km 25 da AC 90, na Transacreana, e a fachada pode ser vista facilmente da beira da estrada. O café da manhã é servido aos sábados e domingos, das 6h às 11h. O buffet custa R$ 69,99 por pessoa ou R$ 89,99 o quilo.

Para quem gosta de começar o dia com comida boa e aquele clima gostoso de interior, é um lugar que merece a visita. Manhãs em que o café é passado na hora, a mesa é farta e o tempo passa mais devagar, só pra você aproveitar.

Confere aí a nossa visita a esse café maravilhoso:

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