Mesmo saindo do PL, Bocalom diz que vai continuar apoiando Bittar e Gladson

Declaração foi dada durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (3)

Foto: Reprodução

Após anunciar sua saída do Partido Liberal, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, afirmou que ficou chateado com o senador Marcio Bittar, mas garantiu que continuará apoiando o parlamentar e o governador Gladson Cameli nas próximas eleições.

A declaração foi dada durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (3), após o prefeito confirmar que foi liberado pela direção nacional do PL para deixar a sigla.

“Como eu já disse em outros momentos, evidentemente que não fica mais como era antes, porque não sou eu, é o grupo que me acompanha. Todo mundo está chateado com o que está acontecendo, mas eu vou continuar dando apoio a ele, vou continuar pedindo voto a ele”, afirmou, ao comentar a relação com Bittar.

Apoio mantido ao Senado e ao governo

Apesar do desgaste político após a decisão do PL de não lançar candidatura própria ao governo no Acre, Bocalom disse que seus candidatos permanecem os mesmos.

LEIA TAMBÉM: Liberação de Bocalom do PL foi informada por ligação: “Vão ficar juntos lá com o PP”

“Como eu disse já, os meus dois candidatos são ele. Por quê? Porque realmente foi o senador que nos ajudou muito, a Prefeitura de Rio Branco, muitas emendas, muito dinheiro para fazer grandes obras. E o nosso governador, Gladson Cameli. São meus dois candidatos e quem a nossa equipe vai trabalhar de manhã, tarde e noite”, declarou.

O prefeito reforçou que, neste momento, não há mudança de posicionamento político. “Para mim, a gente continua na mesma linha, com o mesmo pensamento, com a mesma vontade. A não ser que algo diferenciado aconteça mais lá para frente, mas, por enquanto, não”, disse.

Clima após saída do PL

Bocalom deixou o PL após ser informado pela direção nacional do partido de que a legenda não terá candidatura própria ao governo do Estado e deverá apoiar outro projeto político no Acre. A decisão foi comunicada por telefone pelo presidente nacional da sigla.

VEJA O VÍDEO: 

