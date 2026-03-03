Mesmo saindo do PL, Bocalom diz que vai continuar apoiando Bittar e Gladson

Após anunciar sua saída do Partido Liberal, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, afirmou que ficou chateado com o senador Marcio Bittar, mas garantiu que continuará apoiando o parlamentar e o governador Gladson Cameli nas próximas eleições.

A declaração foi dada durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (3), após o prefeito confirmar que foi liberado pela direção nacional do PL para deixar a sigla.

“Como eu já disse em outros momentos, evidentemente que não fica mais como era antes, porque não sou eu, é o grupo que me acompanha. Todo mundo está chateado com o que está acontecendo, mas eu vou continuar dando apoio a ele, vou continuar pedindo voto a ele”, afirmou, ao comentar a relação com Bittar.

Apoio mantido ao Senado e ao governo

Apesar do desgaste político após a decisão do PL de não lançar candidatura própria ao governo no Acre, Bocalom disse que seus candidatos permanecem os mesmos.

“Como eu disse já, os meus dois candidatos são ele. Por quê? Porque realmente foi o senador que nos ajudou muito, a Prefeitura de Rio Branco, muitas emendas, muito dinheiro para fazer grandes obras. E o nosso governador, Gladson Cameli. São meus dois candidatos e quem a nossa equipe vai trabalhar de manhã, tarde e noite”, declarou.

O prefeito reforçou que, neste momento, não há mudança de posicionamento político. “Para mim, a gente continua na mesma linha, com o mesmo pensamento, com a mesma vontade. A não ser que algo diferenciado aconteça mais lá para frente, mas, por enquanto, não”, disse.

Clima após saída do PL

Bocalom deixou o PL após ser informado pela direção nacional do partido de que a legenda não terá candidatura própria ao governo do Estado e deverá apoiar outro projeto político no Acre. A decisão foi comunicada por telefone pelo presidente nacional da sigla.

