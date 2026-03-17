Mestrando em biotecnologia animal viraliza ao tomar banho com 4 cobras

O que para a maioria das pessoas seria um cenário digno de filmes de suspense, para Richard é apenas mais um momento de higiene pessoal. O mestrando em biotecnologia animal tornou-se o novo fenômeno das redes sociais nesta semana ao publicar um vídeo onde aparece tomando banho tranquilamente acompanhado por quatro cobras. A naturalidade do estudante com os répteis impressionou seguidores e gerou um debate sobre a criação de animais exóticos em ambiente doméstico.

De acordo com o portal Metrópoles, Richard lida com os animais como parte de sua rotina e formação acadêmica. Em tom bem-humorado, ele brincou na legenda da publicação que seus “convidados” não ajudam a pagar a conta de água e nem levam o próprio shampoo, mas fazem questão de participar do momento sob o chuveiro.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Metrópoles (@metropoles)

Repercussão e “Nível de Loucura”

A cena inusitada não demorou para atingir milhões de visualizações, despertando reações que variam entre o humor e o pavor absoluto. O perfil do mestrando em biotecnologia recebeu uma enxurrada de comentários criativos e críticos.

Sonserina na vida real: Fãs da saga Harry Potter logo associaram Richard à casa conhecida por se comunicar com serpentes. “Com certeza você é da Sonserina!”, comentou um internauta.

Divisão de opiniões: Enquanto alguns elogiaram a beleza dos animais, outros demonstraram choque. “A pessoa que cria cobra dentro de casa já atingiu todos os níveis de loucura”, escreveu uma usuária no X (antigo Twitter).

Conhecimento Técnico: Por ser um mestrando em biotecnologia animal, Richard utiliza suas redes também para desmistificar o medo em torno desses animais, mostrando que, com o manejo correto, a convivência pode ser segura.

Resumo do Caso Viral: Richard e as Cobras

Confira os detalhes da publicação que parou a internet:

Detalhe Informação Protagonista Richard (Mestrando em Biotecnologia Animal) Quantidade de Animais 4 cobras Contexto Momento do banho no chuveiro Principais Reações Humor, espanto e referências à cultura pop Objetivo do Vídeo Entretenimento e desmistificação dos répteis

Apesar da leveza do vídeo, especialistas em biologia alertam que o manejo de répteis exige conhecimento específico e autorizações ambientais dependendo da espécie. No caso de Richard, sua especialização como mestrando em biotecnologia animal confere a ele a base técnica necessária para garantir o bem-estar dos animais e sua própria segurança. O vídeo continua circulando e reacendendo a curiosidade sobre o mundo da herpetologia doméstica, provando que, para alguns, o perigo é relativo e o banho é melhor acompanhado.