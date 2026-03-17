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México pode receber jogos do Irã na Copa em meio à tensão com os EUA. Saiba mais!

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México pode receber jogos do Irã na Copa em meio à tensão com os EUA. Saiba mais!

O Governo mexicano confirmou abertura para sediar partidas do Irã na Copa do Mundo, enquanto a federação iraniana negocia alternativas com a FIFA diante da tensão com os EUA

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Guilherme Silva

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México pode receber jogos do Irã na Copa em meio à tensão com os EUA. Saiba mais!
(Reprodução/X: @F1
)

        A possibilidade de alteração no planejamento da Copa do Mundo de 2026 ganhou um novo capítulo após declarações do governo do México. Durante a coletiva matinal da presidência mexicana, conhecida como “mañanera”, a presidente Claudia Sheinbaum afirmou que o país está disposto a receber partidas da Seleção Iraniana de Futebol, em meio ao cenário de tensão envolvendo os Estados Unidos e o Irã.

        “Estão analisando com a FIFA se isso é viável, porque os jogos seriam nos Estados Unidos; se podem realizar o torneio aqui no México. Está sendo avaliado e, no momento oportuno, informaremos”, declarou.

        Veja as fotos

        Reprodução / NBCLA
        Presidente do MéxicoReprodução / NBCLA
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        Presidente do MéxicoReprodução / NBCLA
        Reprodução / YouTube
        Claudia Sheinbaum, presidente do MéxicoReprodução / YouTube

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        Em seguida, acrescentou: “O México tem relações com todos os países do mundo, então vamos ver o que a FIFA estabelece e, a partir disso, informaremos”. Ao ser questionada sobre a abertura para sediar os confrontos, respondeu que “sim”.

        A discussão ocorre após o posicionamento da federação iraniana, que busca uma alternativa para a realização de suas partidas fora do território norte-americano. O presidente da entidade, Mehdi Taj, indicou que há tratativas em andamento com a FIFA.

        “Considerando que (o presidente dos Estados Unidos, Donald) Trump declarou claramente que não pode garantir a segurança da seleção nacional iraniana, definitivamente não iremos aos Estados Unidos”, afirmou. A declaração foi divulgada pela missão diplomática do país, que também relatou dificuldades operacionais enfrentadas pela delegação.

        O embaixador iraniano no México, Abdolfazl Pasandideh, apontou “a falta de cooperação do governo americano na emissão de vistos e na oferta de apoio logístico” como fator de preocupação. O Irã está no Grupo G do Mundial, com jogos previstos contra Bélgica e Nova Zelândia, em Los Angeles, e diante do Egito, em Seattle. A base da equipe durante a competição está programada para Tucson, no estado do Arizona.

        O contexto envolve ainda declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que o Irã não deveria participar do torneio por “sua própria segurança”, em meio ao conflito no Oriente Médio. Dias antes, o próprio dirigente havia indicado ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, que os atletas iranianos seriam bem-vindos no país, apesar da situação geopolítica.

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        Tags:Copa do Mundo, Geopolítica, Irã, México
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        Fonte: Portal Leo Dias

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