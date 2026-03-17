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México pode receber jogos do Irã na Copa em meio à tensão com os EUA. Saiba mais!
O Governo mexicano confirmou abertura para sediar partidas do Irã na Copa do Mundo, enquanto a federação iraniana negocia alternativas com a FIFA diante da tensão com os EUA
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Fonte: Portal Leo Dias