México pode receber jogos do Irã na Copa em meio à tensão com os EUA. Saiba mais!

A possibilidade de alteração no planejamento da Copa do Mundo de 2026 ganhou um novo capítulo após declarações do governo do México. Durante a coletiva matinal da presidência mexicana, conhecida como “mañanera”, a presidente Claudia Sheinbaum afirmou que o país está disposto a receber partidas da Seleção Iraniana de Futebol, em meio ao cenário de tensão envolvendo os Estados Unidos e o Irã.

“Estão analisando com a FIFA se isso é viável, porque os jogos seriam nos Estados Unidos; se podem realizar o torneio aqui no México. Está sendo avaliado e, no momento oportuno, informaremos”, declarou.

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Em seguida, acrescentou: “O México tem relações com todos os países do mundo, então vamos ver o que a FIFA estabelece e, a partir disso, informaremos”. Ao ser questionada sobre a abertura para sediar os confrontos, respondeu que “sim”.

A discussão ocorre após o posicionamento da federação iraniana, que busca uma alternativa para a realização de suas partidas fora do território norte-americano. O presidente da entidade, Mehdi Taj, indicou que há tratativas em andamento com a FIFA.

“Considerando que (o presidente dos Estados Unidos, Donald) Trump declarou claramente que não pode garantir a segurança da seleção nacional iraniana, definitivamente não iremos aos Estados Unidos”, afirmou. A declaração foi divulgada pela missão diplomática do país, que também relatou dificuldades operacionais enfrentadas pela delegação.

O embaixador iraniano no México, Abdolfazl Pasandideh, apontou “a falta de cooperação do governo americano na emissão de vistos e na oferta de apoio logístico” como fator de preocupação. O Irã está no Grupo G do Mundial, com jogos previstos contra Bélgica e Nova Zelândia, em Los Angeles, e diante do Egito, em Seattle. A base da equipe durante a competição está programada para Tucson, no estado do Arizona.

O contexto envolve ainda declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que o Irã não deveria participar do torneio por “sua própria segurança”, em meio ao conflito no Oriente Médio. Dias antes, o próprio dirigente havia indicado ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, que os atletas iranianos seriam bem-vindos no país, apesar da situação geopolítica.