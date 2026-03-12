12/03/2026
Miá Mello desembarca no Brasil após ficar retida no Catar por causa da guerra

Alerta no Oriente Médio: Miá Mello desembarca em SP após passar 11 dias ilhada no Catar devido à guerra

Reprodução/Instagram

A atriz Miá Mello finalmente retornou ao Brasil após viver dias de incerteza e tensão no exterior. Ela desembarcou na manhã desta quinta-feira (12/03) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, pondo fim a uma espera de 11 dias no Catar.

A artista ficou retida em Doha devido ao fechamento do espaço aéreo provocado pela escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio.

Miá e o marido estavam em férias pela Tailândia e faziam apenas uma escala técnica de 12 horas na capital catariana quando o imprevisto aconteceu. Com o cancelamento massivo de voos na região, o que seria uma breve parada transformou-se em um período de confinamento forçado no país árabe.

Alívio e escala em Madrid

Durante o trajeto de volta, a atriz compartilhou atualizações em suas redes sociais, demonstrando o alívio conforme se aproximava de casa. Antes do destino final, o casal ainda fez uma parada na Espanha.

“Pousei em Madrid! Já, já a gente deve estar em casa… tomara que a próxima vez que eu vier aqui seja para falar ‘Brasil, meu Brasil brasileiro’. Ai, gente, eu vou voltar!”, celebrou Miá em vídeo publicado no Instagram.

Corrente de solidariedade

Enquanto esteve em Doha, a atriz destacou que a ajuda de compatriotas foi fundamental para conseguir reorganizar a logística da viagem em meio ao caos nos aeroportos.

Miá relatou ter encontrado uma família de brasileiros residentes no Catar que a auxiliou a encontrar postos de atendimento da companhia aérea menos congestionados.

“A gente tem que agradecer a solidariedade das pessoas. Encontrei uma família de brasileiros, que viu o que estou passando… me ajudaram a encontrar uma outra loja da Qatar Airlines, num shopping mais afastado, mas muito melhor, mais vazia”, contou a atriz, visivelmente grata pelo apoio recebido.

O retorno de Miá Mello marca o fim de um capítulo tenso para a artista, que agora deve retomar sua agenda de compromissos no Brasil após o susto internacional.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet

