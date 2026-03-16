16/03/2026
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Michael B. Jordan comemora Oscar de melhor ator em restaurante de fast food

Com a estatueta no balcão: Michael B. Jordan troca festas luxuosas por hambúrguer após ganhar o Oscar

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Reprodução/Redes Sociais

A noite de consagração de Michael B. Jordan terminou de forma inusitada e “gente como a gente”. Após conquistar o Oscar de Melhor Ator na cerimônia realizada neste domingo (15/03), o astro de Pecadores foi flagrado celebrando a vitória em uma rede de fast-food em Los Angeles, ainda vestindo seu smoking e segurando a cobiçada estatueta dourada.

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O vídeo, que já viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (16/03), mostra o ator fazendo o pedido de um hambúrguer e um milkshake enquanto interagia com funcionários e clientes surpresos. Jordan não hesitou em distribuir autógrafos e posar para fotos com o troféu sobre o balcão da lanchonete.

A vitória sobre Wagner Moura

Michael B. Jordan levou o prêmio máximo do cinema mundial por sua atuação dupla em Pecadores, filme no qual interpreta os irmãos gêmeos Elijah e Elias conhecidos como “Fumaça” e “Fuligem”.

A vitória foi recebida com sentimentos mistos no Brasil, já que Jordan desbancou o brasileiro Wagner Moura, que era um dos favoritos por sua performance em O Agente Secreto. Além de Moura, o ator superou veteranos e astros da nova geração, como Ethan Hawke, Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio.

Discurso emocionante

Antes da comemoração no fast-food, Jordan fez um discurso emocionante no palco do Dolby Theatre, dedicando o prêmio à representatividade negra no cinema e ao desafio físico e psicológico de interpretar dois protagonistas no mesmo longa. “Isso aqui é para todos os garotos que sonham em dobro”, afirmou o agora vencedor do Oscar.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet

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