03/03/2026
ContilPop
Como está Valeria, namorada de Dinho, vocalista dos Mamonas Assassinas
Que horas começa a Lua de Sangue? Veja o melhor horário para observar o eclipse lunar
Com quase 4 mil lojas e atuação em 16 países, O Boticário é o maior varejo de beleza do mundo
Zendaya e Tom Holland se casaram, afirma estilista e amigo íntimo da atriz
Chico Buarque x Ratinho: Justiça procura apresentador na sede do SBT
“Clube do Olho Roxo”: entenda a teoria que envolve famosos e líderes mundiais
Quentin Tarantino morreu em ataque contra Israel? Entenda o boato viral
Márcia Sensitiva afirma que 3 de março é o pior dia do ano: entenda o motivo
Geladeira em miniatura viraliza e revela nova moda entre adultos
Horóscopo 2026: confira a previsão desta terça-feira para seu signo

Michelle Melo investe mais de R$ 100 mil na agricultura familiar de Vila Campinas

Durante a entrega, a deputada destacou a importância de valorizar quem sustenta a cidade com o próprio trabalho.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Produtores rurais de Vila Campinas recebem motobombas e pulverizadores costais adquiridos com mais de R$ 100 mil destinados pelo mandato parlamentar.
Produtores rurais de Vila Campinas recebem motobombas e pulverizadores costais adquiridos com mais de R$ 100 mil destinados pelo mandato parlamentar/Foto: Ascom

A deputada estadual Dra. Michelle Melo (PDT) realizou, nesta terça-feira (3), mais uma entrega do seu mandato, desta vez em Vila Campinas, beneficiando diretamente produtores rurais da região. A ação garantiu a destinação de mais de R$ 100 mil em emenda parlamentar para o fortalecimento da agricultura familiar.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Ao todo, mais de 50 produtores foram contemplados com equipamentos como motobombas e pulverizadores costais, itens essenciais para o dia a dia no campo e para o aumento da produtividade.

Entrega de kits agrícolas marca mais um investimento direto na agricultura familiar, garantindo melhores condições de trabalho a quem vive da produção rural/Foto: Ascom

Desde 2024, a parlamentar vem investindo no fortalecimento da agricultura familiar por meio de suas emendas. Em novembro do ano passado, Dra. Michelle realizou a entrega de maquinários agrícolas para a comunidade do Transacreana e, com a ação desta terça-feira, renova o compromisso com quem vive e trabalha na zona rural.

Durante a entrega, a deputada destacou a importância de valorizar quem sustenta a cidade com o próprio trabalho. “Eu sempre falo que sem o produtor rural a cidade não vive, então precisamos fortalecer a produção rural e a agricultura familiar, que é o que nos sustenta. Estou muito feliz em estar aqui entregando os kits, pois quando tivemos a ideia de entregá-los, pensamos nas dificuldades que os produtores passavam. E essa foi uma forma de resolver um dos problemas que persistem”, afirmou.

Dra. Michelle Melo entrega equipamentos agrícolas a produtores rurais de Vila Campinas, fortalecendo a agricultura familiar com recursos de emenda parlamentar/Foto: Ascom

A produtora de café e milho Ana Feitoza, uma das beneficiadas, falou sobre a importância da iniciativa para quem enfrenta dificuldades no campo.

“Como trabalhadora rural, a gente tem sofrido por falta de equipamentos. E hoje estou aqui muito feliz, graças a Deus, já ganhei a bomba e também o motor. Então quando encontramos uma pessoa que se preocupa com a gente, a felicidade dobra. Saindo daqui com o coração grato e cheio de força para continuar o nosso trabalho”, relatou.

Ação do mandato beneficia mais de 50 produtores e reforça o compromisso com o desenvolvimento da zona rural e o aumento da produtividade no campo/Foto: Ascom

A entrega em Vila Campinas reforça a atuação do mandato voltada para ações concretas, levando investimento direto para quem produz e movimenta a economia local, especialmente nas comunidades rurais mais distantes

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.