A deputada estadual Dra. Michelle Melo (PDT) realizou, nesta terça-feira (3), mais uma entrega do seu mandato, desta vez em Vila Campinas, beneficiando diretamente produtores rurais da região. A ação garantiu a destinação de mais de R$ 100 mil em emenda parlamentar para o fortalecimento da agricultura familiar.

Ao todo, mais de 50 produtores foram contemplados com equipamentos como motobombas e pulverizadores costais, itens essenciais para o dia a dia no campo e para o aumento da produtividade.

Desde 2024, a parlamentar vem investindo no fortalecimento da agricultura familiar por meio de suas emendas. Em novembro do ano passado, Dra. Michelle realizou a entrega de maquinários agrícolas para a comunidade do Transacreana e, com a ação desta terça-feira, renova o compromisso com quem vive e trabalha na zona rural.

Durante a entrega, a deputada destacou a importância de valorizar quem sustenta a cidade com o próprio trabalho. “Eu sempre falo que sem o produtor rural a cidade não vive, então precisamos fortalecer a produção rural e a agricultura familiar, que é o que nos sustenta. Estou muito feliz em estar aqui entregando os kits, pois quando tivemos a ideia de entregá-los, pensamos nas dificuldades que os produtores passavam. E essa foi uma forma de resolver um dos problemas que persistem”, afirmou.

A produtora de café e milho Ana Feitoza, uma das beneficiadas, falou sobre a importância da iniciativa para quem enfrenta dificuldades no campo.

“Como trabalhadora rural, a gente tem sofrido por falta de equipamentos. E hoje estou aqui muito feliz, graças a Deus, já ganhei a bomba e também o motor. Então quando encontramos uma pessoa que se preocupa com a gente, a felicidade dobra. Saindo daqui com o coração grato e cheio de força para continuar o nosso trabalho”, relatou.

A entrega em Vila Campinas reforça a atuação do mandato voltada para ações concretas, levando investimento direto para quem produz e movimenta a economia local, especialmente nas comunidades rurais mais distantes