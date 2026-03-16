Miks chega ao Valorant: conheça detalhes do novo agente do game

O elenco de Valorant ganha um reforço rítmico a partir desta quarta-feira, 18 de março. O novo agente Miks, natural da Croácia, traz a energia das raves europeias para o campo de batalha, utilizando o som como sua principal arma. Classificado como Controlador, Miks não se limita apenas a esconder a visão dos adversários; ele chega com um kit versátil que inclui cura e atordoamento, tornando-se uma peça estratégica para ditar o tempo das rodadas.

Em entrevista exclusiva ao TechTudo, Kevin Meier, Game Designer da Riot Games, revelou que o processo criativo de Miks focou em transformar a música em uma ferramenta tática, permitindo que o jogador “maestreie” o som do mapa a seu favor.

Habilidades e Estilo de Jogo

O diferencial do novo agente Miks é a sua capacidade de oferecer suporte direto enquanto exerce sua função de controlador. Suas habilidades sônicas criam zonas de interferência que confundem a audição dos inimigos, um recurso inédito no FPS da Riot.

Fumaça Rítmica (E): Cria zonas de fumaça que pulsam conforme o som ambiente, dificultando a localização de quem está dentro delas.

Cura Sônica (Q): Uma frequência de áudio que regenera a vida de aliados próximos por um curto período.

Estourar Graves (C): Um dispositivo que emite um pulso sonoro, atordoando (stun) inimigos em uma área em cone.

Ultimate – Drop Final (X): Miks libera uma explosão de som global que ensurdece todos os inimigos e revela a posição de quem estiver correndo ou atirando.

Resumo do Lançamento: Novo Agente Miks

Fique por dentro das informações oficiais sobre a chegada do personagem:

Categoria Detalhes do Agente Nome Miks Função Controlador Nacionalidade Croata Data de Lançamento 18 de março de 2026 Destaque do Kit Mix de Smokes, Cura e Controle de Grupo Designer Responsável Kevin Meier (Riot Games)

A chegada de Miks promete sacudir as composições competitivas, especialmente em mapas com corredores estreitos onde o som é fundamental. Com o novo agente Miks, a Riot Games reforça sua estratégia de lançar personagens com identidades culturais fortes e mecânicas que desafiam a percepção tradicional do gênero. Prepare seus fones de ouvido: a partir do dia 18, o ritmo da vitória no Valorant será ditado pelo som croata.

Solta o Som! Agente Novo Miks chega ao Valorant nesta quarta-feira (18)

Quem é Miks?

Quais são as habilidades de Miks?

Qual a melhor forma de jogar com Miks?

Como foi o processo de desenvolvimento de Miks?

Outras novidades do ATO 2 de Valorant para 2026

Quem é Miks?

Nativo das raves croatas, Miks chega ao Valorant com toda sua potência sonora — Foto: Reprodução/ Luã Souza

Miks é um jovem croata que frequenta diversas festas em seu país. Seu passado ajuda a explicar sua personalidade sociável e cheia de energia e, antes de entrar para o protocolo de Valorant, a música já era parte importante de sua história. Com uma narrativa cercada por essa vibe musical, as ondas sonoras servem de inspiração direta para as habilidades do agente. O personagem é capaz de liberar ondas sonoras do próprio corpo e infundi-las em seu dispositivo Pulso M, inspirado em equipamentos musicais como sintetizadores, MIDI e sequenciadores.

Segundo Kevin Meier, durante o desenvolvimento do design de som das habilidades de Miks, a equipe priorizou primeiro criar a música e depois extrair dela os elementos mais vibrantes para transformá-los em efeitos sonoros no jogo. As habilidades que infligem concussão e a chamada “harmonia” utilizam tons mais graves e pesados. Já a Ultimate, MELODIA SÍSMICA, foi pensada para imitar os graves pulsantes sentidos na frente de um show, perto das caixas de som, quando a pressão do som é tão forte que chega a causar um efeito quase ensurdecedor.

Ele possui referências e interações com outros agentes que compartilham esse amor pela música. Os jogadores vão descobrir isso dentro do jogo.Ele também é muito sociável, aberto e expressivo sobre seus hobbies. E isso aparece nas interações dele dentro do Protocolo VALORANT. — Kevin Meier, Game Designer

Equipamentos do Agente:

Tier 1: Spray Joga a Mão pra Cima

Spray Joga a Mão pra Cima Tier 2: Card de Jogador Miks de VALORANT

Card de Jogador Miks de VALORANT Tier 3: Título Tutz Tutz

Título Tutz Tutz Tier 4: Spray Sente a Batida

Spray Sente a Batida Tier 5: 2.000 Créditos Kingdom

2.000 Créditos Kingdom Tier 6: Chaveiro de Arma Passe de Bastidores

Chaveiro de Arma Passe de Bastidores Tier 7: Spray Codinome Miks

Spray Codinome Miks Tier 8: Título Curtindo o Batidão

Título Curtindo o Batidão Tier 9: Card de Jogador Música é Resistência

Card de Jogador Música é Resistência Tier 10: Arma Leve (Classic) – Batida Boa

Quais são as habilidades de Miks?

Miks é uma mistura de controlador com sentinela, com suas capacidades de smokar e curar aliados durante as partidas — Foto: Reprodução/ Luã Souza

Miks é mais um controlador que chega ao elenco de Valorant, e seu kit de habilidades me passou a impressão de que a equipe de desenvolvimento bebeu de outros agentes para criá-lo. Ele traz a sensação de ser uma mistura de Sage com Breach e, ao mesmo tempo, um quê de Clove na sua gameplay. Isso despertou muita curiosidade, porque embora essa seja a sua classe oficial, o personagem também pode ser extremamente útil para potencializar rushes e outras execuções dentro dos mapas.

O agente conta com um kit completo de dominação de espaço e suporte, trazendo cura para aliados, concussão contra inimigos e smokes para controle de visão. Já sua ultimate, Melodia Sísmica, é capaz de interromper a percepção sonora dos adversários e ainda infligir lentidão nos inimigos. Esse conjunto extremamente completo adiciona bastante versatilidade às composições de equipe em Valorant e, ao mesmo tempo, acaba “rompendo” um pouco o estabelecimento mais rígido de funções dentro do jogo.

Às vezes começamos a projetar um agente com um papel em mente, como Sentinela, mas durante o desenvolvimento o conjunto de habilidades pode acabar se encaixando melhor como Duelista ou Controlador. Embora inicialmente caminhemos em direção a um papel específico, não nos prendemos a ele se surgir uma direção mais interessante. — Kevin Meier, Game Designer

Lista de Habilidades de Miks:

Harmonia

● EQUIPE Harmonia. Mire em um aliado e DISPARE para ativar um Estimulante de Combate em você e no aliado que é renovado a cada abate. O DISPARO ALTERNATIVO concede Estimulante de Combate para você.

Pulso M

● EQUIPE Pulso M. O DISPARO ALTERNATIVO alterna entre Concussão e Cura. DISPARE para lançar o dispositivo. Ao ser posicionado, o Pulso M emite ondas sonoras que causam Concussão ou Curam os jogadores.

Ressonância

● PC: EQUIPE um Mapa Tático. DISPARE para definir os locais. O DISPARO ALTERNATIVO gera Fumaças nos locais selecionados.

● Consoles: EQUIPE um Mapa Tático. Use o DISPARO ALTERNATIVO para definir os locais. DISPARAR gera Fumaças nos locais selecionados.

Melodia Sísmica (Ultimate)

● EQUIPE Melodia Sísmica. DISPARE para carregar e lançar Radiância Sônica à frente, que empurra e causa Surdez e Lentidão nos jogadores.

Qual a melhor forma de jogar com Miks?

Pelo seu estilo e kit de habilidades versátil, Miks é um agente extremamente capaz de oferecer suporte aos seus aliados e fortalecer o contra-ataque no jogo. Ele consegue mirar em companheiros de equipe para aplicar estímulos ou curá-los, ao mesmo tempo em que gerencia o posicionamento de smokes. Enquanto outros agentes agentes focam principalmente no posicionamento dos inimigos, o jogador de Miks deve pensar primeiro na sua equipe.

Por conta disso, ele é um personagem viável em diferentes mapas, já que sua força depende mais da sinergia com os companheiros do que de interações específicas com mapas. Ele combina especialmente bem com Duelistas, principalmente aqueles focados em mobilidade, como a Neon. Ela é uma agente que já consegue quebrar o ritmo das rodadas e desestabilizar timings, e o Miks pode amplificar isso.

O Miks foi projetado para jogadores que podem depender menos de habilidade mecânica e mais da consciência de equipe. Prestar muita atenção nos Duelistas e nos companheiros de equipe é essencial. Acertar o timing do stun, idealmente com comunicação, é extremamente importante. Internamente, nós o chamávamos de “battle bard” (bardo de batalha) porque bardos fortalecem e habilitam seus aliados. Esse equilíbrio entre fortalecer os aliados e destacar a habilidade individual foi muito importante no design dele. — Kevin Meier, Game Designer

Com essa versatilidade, a expectativa é que outros combos e composições utilizem bastante Miks, principalmente no cenário competitivo e Kevin informou que a função de controlador terá um estilo de jogo novo introduzido dentro do modo ranqueado. Pelo fato da cura ser um recurso de gameplay muito popular, o game designer espera que muitos jogadores adotem o agente, mesmo que isso possa demorar a acontecer no meio profissional por conta de metas e afinidades que os pro-players já possuem com outros personagens.

Como foi o processo de desenvolvimento de Miks?

Uma questão sempre presente em jogos competitivos é o sistema de balanceamento e criação de personagens. Por isso, a equipe de desenvolvimento da Riot Games conta com equipes internas para avaliar o desempenho de cada agente novo e jogadores selecionados especificamente para avaliar o quanto a presença daquele personagem impacta o desenrolar das partidas. Esse trabalho é feito em parceria com a Gameplay Analysis Team (GAT), formada por jogadores de nível Imortal a Radiante, que testa o agente por mais de seis meses e designers, QA, VFX ou equipes de som.

O papel desses profissionais é dedicado ao playtest. Eles jogam várias partidas por dia, experimentam composições, testam em diferentes mapas e analisam profundamente a jogabilidade. Essas experiências não são feitas apenas para avaliar o personagem novo, mas também como ele performa contra outros agentes já existentes para refiná-lo ainda mais antes do lançamento. Depois de todo esse processo, o time de análise de gameplay fornece feedbacks sobre mapas, composições, pontos fortes e fraquezas e a chegada dos agentes é definida quando há o entendimento de um estado saudável de balanceamento, mas sempre com uma flexibilidade de ajustes a serem feitos com atualizações futuras.

Outras novidades do ATO 2 de Valorant para 2026

Modo Nocaute

Passe de Batalha

Novo pacote de skins

Modo Nocaute:

Uma evolução tática e colaborativa do Mata-Mata em Equipe (MME). Modo de eliminação em rodadas em que abates ressuscitam colegas de equipe caídos. As equipes se posicionam em uma parede central e coordenam avanços por várias levas de armas para eliminar umas às outras. Elaborado para focar na fantasia de trocas de abates e jogadas em equipe coordenadas em alta frequência.

Por que Nocaute?

Nocaute oferece pressão tática em sessões de 8 a 15 minutos. Com a mecânica de ressurreição, cada abate recompõe sua equipe e enfraquece a adversária. O jogo pode virar a todo momento. A parede central cria uma pegada estruturada no modo, de frente para trás, em que as equipes avançam juntas e trocam abates para se recuperar.

Pessoas que estão começando a jogar têm uma exposição mais intensa a cenários de troca de abates e coordenação de equipe com pouco tempo ocioso. Já veteranos ganham um campo de testes para jogadas táticas. Grupos de amigos com pouco tempo disponível podem aproveitar sessões rápidas em que a colaboração pode brilhar sem a dificuldade de ter que coordenar o plant.

Principais Características do Nocaute

Mecânica de jogo principal:

Fase Pré-Rodada – As equipes começam em Áreas de Surgimento opostas com as barreiras erguidas. É uma fase de preparação breve para selecionar equipamentos e elaborar uma estratégia com a equipe antes que as barreiras caiam.

Avanço na Parede – As barreiras caem. As equipes avançam em direção à parede central — a linha que separa os territórios. Atravessá-la sem companhia é um erro tático; o ideal é um avanço coordenado.

Coordenação e Execução – Use habilidades para limpar ângulos (fumaça para avançar, clarões para auxiliar colegas de equipe). Avancem em equipe. Troquem abates — um jogo de frente para trás com uma direção de ameaça definida.

Ciclo de Abate e Ressurreição – Eliminar um inimigo traz de volta um colega de equipe abatido. O ritmo muda a todo instante. Consiga abates → um colega de equipe ressurge → coordene o próximo avanço → repita.

O Momento do Clutch – Sua equipe está em uma situação de 1×5. Você consegue dois abates, esconde-se e espera seus colegas de equipe ressurgirem. De repente, a luta virou 3×3. O efeito negativo ao atravessar a parede obriga a equipe inimiga a coordenar o avanço em vez de simplesmente partir para cima, dando espaço para você fazer suas jogadas. Essas viradas acontecem naturalmente com o sistema de ressurreição e criam os momentos de maior tensão do modo.

Controle de Território – Capture orbes para mover a parede em direção à equipe inimiga, expandindo seu território e comprimindo o dela. Vantagem territorial se traduz em um posicionamento melhor e coloca a equipe inimiga em desvantagem.

Resolução da Rodada – Elimine a equipe inimiga para vencer a rodada, ou a mecânica de prorrogação será acionada para forçar uma resolução. A primeira equipe a vencer 4 rodadas leva a partida.

Passe de Batalha:

Preço: 1.000 VP

Destaques:

Trilha Grátis

Bandit Esplendor Anímico (com variantes)

Card O Preço

Chaveiro Ursão Estudante

Card Decoração Tática

Trilha Paga

Gume Célere (Confronto)

Vandal Célere

Phantom Ondulação Dracônica

Spectre Esplendor Anímico

Gesto Ondulação Dracônica

Card Lançamento de Projéteis

Card Vista Perfeita

Card Mordeu a Isca

Spray Parede Estratégica

Novo Pacote de Skins:

Valorant — Foto: Reprodução/ Luã Souza

Miks chega ao VALORANT em 18 de março de 2026 como parte da Temporada 2026 // Ato 2. Este novo Ato também traz a Coleção Roseiral Sombrio e um novo Passe de Batalha com itenscomo Bandit Esplendor Anímico, Phantom Ondulação Dracônica, o Card Lançamento de Projéteis e muito mais.

Fonte: TechTudo

Redigido por: ContilNet