A noite de eliminação no BBB 26 continua rendendo discussões calorosas. A atitude de Milena após a eliminação de Babu Santana, ocorrida nesta terça-feira (10), tornou-se o assunto principal das redes sociais nesta quarta (11).

Considerada a maior rival do ator dentro do confinamento, a sister surpreendeu a todos com um gesto que dividiu a opinião dos telespectadores.

Logo após Tiago Leifert (ou apresentador atual) anunciar o resultado do paredão, Milena não hesitou: correu em direção a Babu antes que ele cruzasse a porta de saída e apertou firmemente a mão do agora ex-brother.

O momento, que durou poucos segundos, foi o suficiente para viralizar no X (antigo Twitter) e gerar milhares de interpretações.

Gesto potente ou deboche?

Para grande parte do público, o aperto de mão foi um sinal de reconhecimento e maturidade, vindo de uma participante que raramente demonstra afeto, mesmo com seus aliados mais próximos.

“Que vídeo potente! Sabemos como é difícil para a Milena demonstrar afeto. Isso para ela foi muito forte e verdadeiro”, comentou um fã do programa. Outro internauta completou: “Foi lindo ver que, fora daquela porta, a história do jogo acaba e o respeito prevalece”.

Divisão nas redes sociais

No entanto, como em todo reality show, a desconfiança também marcou presença. Uma parcela dos usuários levantou a hipótese de que a pressa de Milena em se despedir poderia carregar uma dose de ironia ou alívio pela saída do concorrente direto ao prêmio. “Não consigo descartar que foi deboche”, pontuou uma espectadora.

Independente da intenção, o fato é que Milena conseguiu, mais uma vez, colocar seu nome nos tópicos mais comentados do país, mostrando que a leitura do jogo aqui fora continua sendo um campo de batalha entre o que é visto e o que é interpretado.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet