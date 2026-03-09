Milena debocha dos procedimentos de Jonas: “Não sei se ele está triste, chorando ou rindo”

Durante uma conversa no Quarto Sonho de Eternidade, no “BBB26”, Milena chamou atenção ao criticar os procedimentos estéticos de Jonas Sulzbach. A recreadora infantil comparou a primeira participação do bonitão no reality show da Globo, em 2012, e afirmou que o modelo era visto como “galã natural e não galã modificado”. Ela ainda opinou que atualmente o empresário está “sem reação” no rosto.

“Na edição dele existia aquilo dos padrões e galãs ainda. Eu acho que naquela época, como ele não mexeu muito na cara, ele era o galã”, disse Milena em conversa com Ana Paula, Samira e Breno, que reagiu: “Meu Deus, Milena!”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Jonas é líder pela terceira vez no “BBB26” Reprodução: Globo Foto: Globo Globo/ Manoella Mello

Mile Moreira Reprodução / Instagram Jonas no BBB26 Reprodução / Globo Voltar

Próximo

Leia Também Redes Sociais “Agora é virar a página”, diz ex-mulher de Pedro, do “BBB26”, após ele cometer assédio Reality Show “Arregou”: Gil do Vigor não alivia e aponta erros de Brigido no “Bate-Papo BBB” Carla Bittencourt “BBB26” vai levar participantes para camarote na Sapucaí Reality Show “BBB26”: Administrador de perfil de Pedro detona o brother e deixa de cuidar das redes dele

A sister continuou: “Mas eu estou falando real, Breno! Ele era galã, galã natural, não galã modificado. Você não presta atenção! Olha bem pra cara dele, Samira, não tem nem reação na cara dele”.

Breno se divertiu com o comentário da participante e brincou: “Por que estou rindo disso?”, falou. “Porque é verdade, porque se fosse mentira você não estaria rindo. Eu estou falando sério! Você não sabe se ele está triste, se está chorando ou se está rindo”, rebateu Milena.

Anteriormente, Ana Paula Renault também havia criticado os procedimentos estéticos de Jonas. Durante uma discussão, a jornalista comentou a suposta rinoplastia feita pelo modelo e afirmou que ele teria usado bastante ácido hialurônico no rosto.