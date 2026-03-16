Milena peida no rosto de Jonas no BBB 26 e causa revolta

O clima pesou na casa do BBB 26 nesta segunda-feira (16/03) por um motivo nada convencional. A participante Milena protagonizou um momento que dividiu opiniões e causou revolta em Jonas Sulzbach.

Enquanto o brother relaxava no sofá, a sister passou e soltou um pum diretamente em direção ao seu rosto, gerando uma discussão imediata sobre limites e educação no confinamento.

Jonas, que conversava com Samira no momento do incidente, não escondeu a indignação. Ele se levantou rapidamente, visivelmente incomodado com o odor e a atitude da colega. “Aí já é falta de respeito! Tem limite para tudo aqui dentro”, disparou o modelo, enquanto Milena tentava levar a situação na brincadeira.

Reações na casa

Quem presenciou a cena foi Ana Paula Renault, que passava pelo local e não conteve o riso diante do absurdo. “Ela não fez isso! Gente, que loucura”, comentou a loira, enquanto outros participantes observavam a discussão à distância.

A atitude de Milena, conhecida pelo seu comportamento desibido, desta vez parece ter passado do ponto para grande parte dos moradores da casa.

Internautas detonam

Nas redes sociais, o vídeo do momento viralizou instantaneamente e a hashtag com o nome dos participantes dominou os assuntos do momento. A maioria do público criticou a postura de Milena. “Não é possível que as pessoas achem isso engraçado. É uma questão de higiene básica”, comentou um usuário no X (antigo Twitter). Outros internautas apontaram que, se a atitude viesse de um homem, a condenação seria ainda maior.

Até o fechamento desta matéria, a produção do programa não interferiu no desentendimento, tratando o caso como um conflito de convivência comum.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet