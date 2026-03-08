Milena se emociona e reclama de ausência de familiares em vídeo do Anjo no BBB 26

A participante Milena demonstrou frustração ao assistir ao vídeo enviado por sua família durante a dinâmica do almoço do Anjo no Big Brother Brasil 26, exibido neste domingo (8).

Durante o momento, a sister comentou que sentiu falta de alguns parentes na gravação, especialmente de familiares próximos que esperava ver na mensagem.

“Com a minha avó e Yago e todo mundo assim… nem que eles não falassem nada, mas estariam ali no vídeo. E Milly com a Alice. Não tem lógica isso aí não, não gostei. Foi bom vê-los, mas eu preferia ter visto minhas sobrinhas”, desabafou.

Milena também contou que ficou especialmente emocionada por não ver a sobrinha Alice, que costuma chamá-la carinhosamente de “tia”.

“Eu vim pra cá só com aquilo na minha cabeça, porque a Alice sempre assim: ‘Tia, tia!’ Ela vai gritar: ‘Tia, tia! Cadê a tia?’”, relatou a participante.

Percebendo que a colega estava triste com a situação, a sister Ana Paula tentou aliviar o clima com uma brincadeira.

“Tia Milena não gosta de criança, Tia Milena não gosta de adulto não”, disse em tom bem-humorado.

Em seguida, os brothers Juliano e Samira se juntaram à brincadeira e passaram a imitar a sobrinha chamando “Tia!”, na tentativa de arrancar risadas de Milena e amenizar o momento de emoção dentro da casa.

Veja o vídeo: