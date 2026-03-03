Iranianos compareceram, nesta terça-feira (3/3), ao funeral em homenagem aos estudantes mortos após um ataque a bomba atingir uma escola primária feminina em Minab, no Irã.

No momento, havia 170 alunas no prédio. De acordo com o Irã, 168 crianças foram mortas na ação. Segundo a emissora estatal iraniana IRIB, milhares de pessoas compareceram ao velório das meninas.

De acordo com as informações da agência de notícias estatal Irna, o ataque ocorreu contra uma escola em Minab, cidade da província de Hormozgan, no sul do país.

A escola fica a cerca de 60 metros de uma base militar iraniana.

Em um comunicado divulgado nas redes sociais, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) expressou profunda preocupação com o impacto dos ataques militares e que “ataques contra instituições educacionais colocam em risco alunos e professores e prejudicam o direito à educação”.

A ganhadora do Nobel da Paz Malala Yousafzai também disse que estava com o coração partido. “O assassinato de civis, especialmente crianças, é inconcebível e eu o condeno inequivocamente”, disse ela em uma publicação nas redes sociais.

Veja o vídeo: