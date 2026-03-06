07/03/2026
Ministério Público abre investigação sobre suposta tortura em Quarto Branco no BBB 26

Escrito por Bacci Notícias
ministerio-publico-abre-investigacao-sobre-suposta-tortura-em-quarto-branco-no-bbb-26

O Ministério Público Federal (MPF) abriu inquérito para apurar denúncias de tortura e maus-tratos na dinâmica do Quarto Branco no Big Brother Brasil 26 (BBB 26).

De acordo com as investigações, os candidatos passaram por situações extremas, incluindo isolamento, restrição alimentar e barulho constante, durante a escolha dos novos participantes do reality show.

A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos enviou carta ao MPF apontando semelhanças das dinâmicas do programa com práticas de regimes autoritários. Episódios como o desmaio de Rafaella após mais de 100 horas reclusa e a alimentação restrita acenderam o alerta.

Os quatro escolhidos para entrar na casa do BBB 26, entre eles Chaiany Andrade e Leandro Boneco, enfrentaram condições consideradas degradantes. Os eliminados da Casa de Vidro ficaram no Quarto Branco entre 12 e 18 de janeiro, sem banho e apenas com cream cracker e água.

A apuração irá incluir ainda a convulsão de Henri Castelli em prova de resistência e a situação de “exílio” de Breno Corã e Alberto Cowboy após dinâmicas da semana passada.

Apurações do Ministério Público

Segundo o MPF, as práticas podem colocar em risco a saúde física e psicológica dos confinados. A promotoria reforça que o entretenimento não pode justificar violações à dignidade humana, e que a liberdade da televisão não é desculpa para ultrapassar limites constitucionais.

Em resposta ao inquérito, a Globo afirmou manter apoio médico constante, com UTI móvel e protocolos de emergência, destacando que Henri Castelli foi atendido e levado a hospitais em dois momentos distintos.

O MPF aguarda agora que a emissora detalhe os procedimentos adotados durante as dinâmicas sob investigação, principalmente após as denúncias envolvendo o Quarto Branco e os relatos de tratamento degradante aos participantes.

