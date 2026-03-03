03/03/2026
Ministério Público cita jogo pelo Vasco-AC e pede volta de goleiro Bruno ao regime fechado

As informações divulgadas pelo O Globo citam também um jogo do Flamengo no Maracanã

Bruno Fernandes se aquece para estreia como titular do Vasco-AC na Arena da Floresta
Bruno Fernandes se aquece para estreia como titular do Vasco-AC na Arena da Floresta/Foto: Clemerson Ribeiro, ContilNet

O jogo em que atuou o goleiro Bruno Fernandes, condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, no Acre, pode ser um dos motivos que levem o atleta ao regime fechado novamente.

Uma manifestação do Ministério Público do Rio de Janeiro, realizada dias atrás, solicitou o retorno do goleiro Bruno ao regime fechado. De acordo com a petição assinada pela promotora de Justiça Danielle Caputi Paiva, ficou comprovado que Bruno não respeitou, ao longo de três anos, as determinações previstas em seu livramento condicional.

De acordo com O Globo, Bruno compareceu ao Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, em 11 de fevereiro, para efetivar seu livramento condicional e os termos do benefício, conforme determinou a Justiça.

No documento, o goleiro se compromete a não se ausentar do Rio de Janeiro sem prévia autorização judicial, entre outras obrigações, segundo O Globo. Contudo, dias depois, o goleiro anunciou que atuaria pelo Vasco-AC em partida pela Copa do Brasil, no dia 19 de fevereiro.

Além disso, a promotora apontou que Bruno não apresentou à Justiça endereço fixo nem ocupação permanente. No início de fevereiro, Bruno esteve em um jogo do Flamengo, mesmo com restrições para saídas no período noturno. O goleiro está em liberdade condicional desde janeiro de 2023 e havia progredido para o regime semiaberto em 2019.

