03/03/2026
ContilPop
Ivete Sangalo fala sobre cirurgia no rosto após queda: ‘Quebrei dois ossos’
Reality fictício com sósias de famosos do SBT viraliza nas redes
Famosa pintura de Michelangelo passa por restauração na Capela Sistina
The Actor Awards: confira a lista completa de vencedores da edição 2026
Fotos: Hariany Almeida e irmão de Anitta trocam declarações em Noronha
Saiba o estado de saúde de Ivete Sangalo após cirurgia em São Paulo
Diogo Nogueira homenageia Paolla Oliveira em show: “O amor não acaba”; Veja o vídeo
Porta do céu: a laje da Rocinha que virou trend no Brasil e no mundo
Ator de Bridgerton confirma quem será o protagonista da 5ª temporada
Mamonas Assassinas: o que o Cenipa concluiu sobre o acidente que vitimou a banda

Ministra Luciana Santos cumpre agenda no Acre nesta terça para apresentar recursos à inovação

Programação em Rio Branco inclui Finep pelo Brasil, lançamento de editais e orientação a empresas acreanas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participa de agenda em Rio Branco nesta terça-feira (3), com foco na ampliação do acesso a recursos federais para inovação no Acre/Foto: Reprodução
A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participa de agenda em Rio Branco nesta terça-feira (3), com foco na ampliação do acesso a recursos federais para inovação no Acre/Foto: Reprodução

O Acre recebe nesta terça-feira (3) a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, em uma agenda voltada à ampliação do acesso de empresas e instituições de pesquisa a recursos federais destinados à inovação. As atividades ocorrem em Rio Branco e reúnem representantes do governo estadual, do setor produtivo e da área científica.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O principal encontro da manhã acontece na sede da Fecomércio-AC, onde será realizada mais uma edição do Finep pelo Brasil. A iniciativa tem como objetivo orientar empresários sobre como acessar linhas de financiamento público, incluindo crédito com condições diferenciadas e recursos não reembolsáveis para projetos de desenvolvimento tecnológico.

Durante a programação, técnicos da Financiadora de Estudos e Projetos apresentam editais voltados especialmente à Região Norte, com parte dos recursos reservada para micro e pequenas empresas. Também está previsto o lançamento do Programa Centelha no Acre, que oferece apoio financeiro e capacitação para negócios inovadores em fase inicial.

A agenda inclui ainda a entrega da Infovia Acre, considerada estratégica para fortalecer a conectividade no estado e criar um ambiente mais favorável ao avanço da ciência, da tecnologia e da inovação. A articulação integra a estratégia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em aproximar políticas públicas do setor produtivo regional.

À tarde, a ministra participa de outro compromisso institucional no campus do Instituto Federal do Acre (Ifac), onde serão anunciados recursos para o Programa Mais Ciência na Escola, voltado ao fortalecimento do ensino científico na rede pública.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.