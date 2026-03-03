O Acre recebe nesta terça-feira (3) a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, em uma agenda voltada à ampliação do acesso de empresas e instituições de pesquisa a recursos federais destinados à inovação. As atividades ocorrem em Rio Branco e reúnem representantes do governo estadual, do setor produtivo e da área científica.

O principal encontro da manhã acontece na sede da Fecomércio-AC, onde será realizada mais uma edição do Finep pelo Brasil. A iniciativa tem como objetivo orientar empresários sobre como acessar linhas de financiamento público, incluindo crédito com condições diferenciadas e recursos não reembolsáveis para projetos de desenvolvimento tecnológico.

Durante a programação, técnicos da Financiadora de Estudos e Projetos apresentam editais voltados especialmente à Região Norte, com parte dos recursos reservada para micro e pequenas empresas. Também está previsto o lançamento do Programa Centelha no Acre, que oferece apoio financeiro e capacitação para negócios inovadores em fase inicial.

A agenda inclui ainda a entrega da Infovia Acre, considerada estratégica para fortalecer a conectividade no estado e criar um ambiente mais favorável ao avanço da ciência, da tecnologia e da inovação. A articulação integra a estratégia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em aproximar políticas públicas do setor produtivo regional.

À tarde, a ministra participa de outro compromisso institucional no campus do Instituto Federal do Acre (Ifac), onde serão anunciados recursos para o Programa Mais Ciência na Escola, voltado ao fortalecimento do ensino científico na rede pública.