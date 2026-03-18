O Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, será o palco de um duelo estratégico nesta quarta-feira (18/03).

Mirassol x Coritiba onde assistir ao vivo escalações é a pergunta de milhares de torcedores que acompanham a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto o Leão busca quebrar um jejum de sete partidas sem vitória, o Coxa tenta manter a excelente fase como visitante para colar nos líderes.

A partida está marcada para as 20h e coloca frente a frente equipes em momentos opostos na tabela. O Coritiba ocupa a 6ª posição com 10 pontos, enquanto o Mirassol tenta se afastar da zona de perigo, aparecendo em 12º lugar.

Onde Assistir e Horário

Transmissão: Premiere (todo o Brasil).

Horário: 20h (de Brasília).

Tempo Real: O portal acompanha todos os lances ao vivo.

Prováveis escalações

Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes) O Leão deve manter a estrutura 4-3-3. A grande dúvida reside no meio-campo, onde Gabriel Pires disputa a titularidade após boas atuações saindo do banco. No ataque, André Luís e Tiquinho Soares brigam pela vaga de referência centralizada.

Com informações do GE.

Provável time: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Gabriel Pires; Negueba, Alesson e André Luís.

Coritiba (Técnico: Fernando Seabra) O time paranaense chega com a confiança em alta após bater o Corinthians. O técnico Fernando Seabra terá o retorno do zagueiro Jacy, que deve formar a dupla de zaga com Maicon.

Provável time: Pedro Rangel; JP Chermont, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.

Arbitragem e Desfalques

A arbitragem fica sob o comando de Bruno Arleu de Araújo (RJ), com Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC) no comando do VAR.

Pelo lado do Mirassol, Eduardo e Igor Cariús seguem fora por lesão. Já o Coritiba não conta com os goleiros Pedro Morisco e Benassi, além do atacante Rodrigo Rodrigues, todos entregues ao departamento médico.