“Missão cumprida”, diz Gladson ao encerrar última agenda no Juruá

O governador do Acre, Gladson Cameli, afirmou ter encerrado sua última agenda oficial no Vale do Juruá com sentimento de missão cumprida. A declaração foi publicada na noite desta quarta-feira (25), em suas redes sociais, após visita a Cruzeiro do Sul, município onde nasceu e construiu parte de sua trajetória pessoal e política.

Na publicação, o gestor destacou a ligação com a região e relembrou sua história no local. Segundo ele, foi no Juruá que viveu momentos importantes da vida, incluindo a infância, os estudos e o início da caminhada que o levou ao cargo de governador.

Além disso, Cameli ressaltou que, durante sua gestão, buscou fortalecer áreas consideradas essenciais, como saúde e cultura. Conforme afirmou, essas ações fazem parte de um conjunto de investimentos voltados à melhoria da qualidade de vida da população local.

“Hoje cumpri minha última agenda oficial como governador no Juruá. Entreguei cultura e saúde, pilares para uma vida digna. Sigo com o coração grato”, declarou.

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Na oportunidade, o governador também agradeceu o apoio recebido ao longo dos anos e reforçou o vínculo com a população da região. “Cruzeiro do Sul faz parte de quem eu sou”, completou.

Por fim, a agenda no Juruá marca um momento simbólico no calendário político do gestor, que tem intensificado compromissos no interior do estado. A passagem pela região foi acompanhada por apoiadores e lideranças locais, que participaram das atividades realizadas no município.