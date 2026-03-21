21/03/2026
ContilPop
Norte em Brasa chega a Rio Branco com PH BBQ à frente do projeto
Saiba o motivo da prisão de ex-marido de Ana Maria Braga nos EUA
Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
Lateral do Grêmio sofre fratura exposta e deve ficar cinco meses fora dos campos
Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB
Enquete BBB 26 aponta Milena como favorita e Alberto Cowboy como novo líder
Hulk Paraíba relata susto com a filha Zaya após reação alérgica grave a biscoito
Anitta emite nota oficial sobre reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro
Mensagens da PF revelam reunião de Daniel Vorcaro com Anitta e empresários de apostas

Mito do fim do mundo fez carcereiro libertar presos, relembre

Caso exibido em 1999 voltou a circular nas redes

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Mito do fim do mundo fez carcereiro libertar presos
Mito do fim do mundo fez carcereiro libertar presos/Foto: Reprodução

Uma reportagem exibida em 1999 pela TV Paraíba, afiliada da Rede Globo em Campina Grande, voltou a circular nas redes sociais ao relembrar um episódio inusitado envolvendo um agente penitenciário.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Segundo a matéria, o carcereiro libertou detentos após acreditar que o mundo acabaria no dia seguinte, em referência a uma suposta profecia atribuída a Nostradamus. Antes de soltar os presos, ele teria comprado três garrafas de cachaça e consumido a bebida junto com os detentos dentro da unidade prisional.

De acordo com o relato exibido à época, o agente teria justificado a decisão com a frase: “Se o mundo vai se acabar, pra que cadeia?”. A atitude ocorreu durante a noite e sem qualquer comunicação oficial às autoridades responsáveis.

LEIA TAMBÉM: Pequeno acreano viraliza após chorar de emoção com virada do Vasco

O caso ganhou grande repercussão, chegando a ultrapassar as fronteiras do país e sendo comentado em diferentes lugares do mundo, impulsionado pelo contexto de medo coletivo que marcava a virada do milênio.

Na época, o temor de um possível “fim do mundo” ganhou força em diferentes países, impulsionado por interpretações de profecias antigas e também por incertezas tecnológicas ligadas ao chamado “bug do milênio”. O cenário alimentou um clima de apreensão coletiva, levando parte da população a acreditar que a mudança de calendário poderia provocar eventos catastróficos.

A gravação voltou a viralizar anos depois, compartilhada por perfis que reúnem conteúdos históricos da televisão brasileira.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.