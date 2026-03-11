O mundo das celebridades segue agitado nesta quarta-feira (11). A modelo curtida por Neymar Jr. reage de forma irônica após as páginas de fofoca e o próprio jogador se manifestarem sobre uma interação nas redes sociais.

Pauline Tantot, a influenciadora francesa envolvida no caso, utilizou emojis para deixar claro o que pensa sobre a repercussão de uma simples curtida em suas fotos sensuais.

Em uma postagem que discutia o “like” dado pelo craque do Al-Hilal, Pauline comentou apenas com dois emojis bocejando, sugerindo que acha o assunto tedioso ou irrelevante. A reação da modelo veio logo após Neymar Jr. quebrar o silêncio e afirmar que a curtida foi acidental.

O pronunciamento de Neymar

Na última segunda-feira (9), o jogador usou os comentários de uma página de fofoca para se defender, alegando que foi avisado por amigos sobre o ocorrido. “Foi uma curtida sem querer, eu nem tinha visto isso. Quem me segue sabe que quase não curto fotos de mulher, justamente para não causar isso!”, explicou o atleta.

Neymar Jr. classificou como “doentia” a vigilância sobre suas atividades no Instagram | Foto: Reprodução/Instagram

Críticas à “patrulha” digital

Neymar não poupou críticas à forma como o público monitora suas atividades online. “Hoje em dia é muito doentio a forma como reagem a curtidas no Instagram (que por incrível que pareça sirva para isso)”, desabafou o jogador, visivelmente incomodado com a proporção que o caso tomou.

Os detalhes da postagem:

As Fotos: Nas imagens que receberam o “like”, Pauline aparece inicialmente de biquíni e, em um segundo registro, surge seminua, utilizando apenas uma toalha para cobrir o corpo.

A Reação de Pauline: O comentário da modelo com emojis de bocejo foi interpretado por seguidores como um apoio à fala de Neymar sobre o exagero da situação.

Histórico: Não é a primeira vez que interações de Neymar com modelos internacionais geram debates sobre sua vida pessoal e relacionamentos.

A polêmica reforça o debate sobre a privacidade de figuras públicas e a linha tênue entre a interação social comum e o combustível para especulações em perfis de entretenimento.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet