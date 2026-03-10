“Moisés levou 40 anos pra Terra Prometida e eu 45 anos pra ter um programa”, brinca Luís Ricardo

11/03/2026
Escrito por Portal Leo Dias
Luís Ricardo estreou como apresentador do “Viva a Noite”, no SBT, em março deste ano. Em entrevista ao programa Flávio Ricco, da LeoDias TV, o apresentador celebrou a nova oportunidade na carreira e ressaltou que, após mais de 40 anos, chegou o seu momento de ter a própria atração.

O apresentador falou das comparações com Gugu Liberato, que já comandou o programa. “Eu acho que consegui fazer um Viva Noite na mesma linha de programa [do Gugu], mas de uma forma minha. Eu não imaginei, de verdade”, disse.

“Eu falo uma frase, mas pelo amor de Deus, não estou comparando: Moisés levou 40 anos para achar a terra prometida e eu levei 45 pra ter um programa”, declarou.

Luís contou qual foi sua reação com o desafio: “Eu falei assim: ‘Não é agora que eu vou afrouxar’. É para fazer? Vamos fazer! Microfone na mão, porque os dois diretores me deram total liberdade, mas no formato do ‘Viva Noite’. Eu não neguei nada”, finalizou.

