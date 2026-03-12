O novo líder supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Khamenei, quebrou o silêncio nesta quinta-feira (12/03) com sua primeira mensagem oficial desde que assumiu o comando do país.

Através de seu canal oficial no Telegram, o sucessor convocou a nação a manter a “firmeza contra o inimigo” em meio à escalada da guerra contra os Estados Unidos e Israel.

A publicação carrega um forte simbolismo religioso e político, incluindo os nomes de seus antecessores: seu pai, Ali Khamenei, e o fundador da República Islâmica, Ruhollah Khomeini.

“Não revogamos nenhum versículo sem que apresentemos outro melhor ou semelhante”, escreveu o líder, citando o Alcorão para justificar sua transição ao poder.

Homenagem ao pai e martírio

Em um texto carregado de emoção, Mojtaba apresentou condolências pela morte de seu pai, a quem chamou de “montanha de firmeza”. Ele revelou ter visto o corpo de Ali Khamenei após o martírio e destacou que a mão do líder falecido permanecia “cerrada em punho”, simbolizando a resistência contínua.

Convocação à Unidade e Resistência

O pronunciamento foi dividido em pontos estratégicos para orientar a população durante o conflito:

Confiança Divina: Apontou a fé como a vantagem competitiva do Irã sobre seus inimigos.

Unidade Nacional: Pediu que divergências internas sejam deixadas de lado para preservar a força do país.

Presença Pública: Enfatizou que o povo deve atuar em todas as esferas — da educação à segurança — para garantir a eficácia do governo.

Solidariedade: Solicitou que as instituições e cidadãos apoiem uns aos outros, especialmente os mais afetados pelos bombardeios recentes.

Agradecimento aos combatentes

Na parte final de seu discurso, Mojtaba agradeceu aos “corajosos combatentes” que bloqueiam o caminho do inimigo. Ele reforçou que as potências ocidentais vivem sob a “ilusão” de que podem dominar ou dividir a pátria iraniana, e previu uma vitória definitiva baseada na perseverança do povo.

