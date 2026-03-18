Mesmo com tornozeleira, homem é preso por tráfico de drogas em Cruzeiro do Sul

Na última terça-feira (17), a Polícia Militar do Acre prendeu um homem identificado como Emerson, flagrado comercializando entorpecentes no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul.

A prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina, quando a guarnição percebeu a atitude suspeita do indivíduo, que carregava uma bolsa lateral. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir, iniciando uma perseguição que terminou após o suspeito pular o muro de uma residência na tentativa de se esconder.

Durante a abordagem, Emerson confessou que utilizava tornozeleira eletrônica por já cumprir pena por um assalto cometido com uso de arma de fogo. Com ele, os policiais encontraram porções de maconha e cocaína, além de dois celulares, uma faca, uma tesoura e R$ 278,75 em dinheiro.

Nas buscas realizadas no imóvel, os militares também apreenderam uma caixa de som da marca JBL, materiais utilizados para embalar drogas e um simulacro de rifle.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão ainda no local e foi encaminhado à Polícia Civil do Acre, onde permanece à disposição da Justiça.

A ação reforça o trabalho das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade na região.