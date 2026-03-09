Morador de Rio Branco entra na ‘trend da Rocinha’ e alcança milhares de visualizações nas redes

O Conjunto Aroeira, na região do Calafate, em Rio Branco, ganhou os holofotes ao entrar na ‘trend da Rocinha’. Um vídeo publicado pelo perfil @rei.davi144, no TikTok, já recebeu 33 mil visualizações ao adaptar uma das trends mais famosas do momento: a que exalta a energia da Rocinha, no Rio de Janeiro.
No vídeo, o protagonista aparece sentado em frente ao “Mercantil Rei Davi”, enquanto a câmera faz um giro panorâmico mostrando as ruas do bairro. O texto diz: “Não é Rocinha, mas é Aroeira, Calafate, Rio Branco, Acre”.
A trend original utiliza imagens aéreas para mostrar o cotidiano de comunidades cariocas ao som da música Baianá, de Batuques. No Acre, a versão conquistou os internautas que comentaram: “Maravilhosa, Deus abençoe grandemente”, disse uma internauta. “meu Acre representando saudades Rio Branco”, disse uma segunda pessoa.