Morador denuncia aparecimento de larvas após atraso na coleta de lixo em Sena Madureira

Um morador de Sena Madureira utilizou grupos de WhatsApp para denunciar um problema que estaria ocorrendo próximo à sua residência devido ao atraso na coleta de lixo no bairro. O relato foi divulgado na manhã desta sexta-feira (13), durante um período de chuva intensa na cidade.

No vídeo compartilhado, o homem mostra a presença de vários tapurus, larvas que costumam surgir em locais com matéria orgânica em decomposição, e afirma que a situação estaria ligada ao acúmulo de lixo nas proximidades da casa. Segundo ele, o material não é recolhido há aproximadamente duas semanas.

Durante a gravação, o morador demonstra preocupação com o cenário e afirma que os insetos estariam se espalhando pelo local. De acordo com o relato, as larvas podem ser vistas principalmente quando a área é molhada. “Quando a gente joga água na parede escura é que aparece. Está cheio de tapuru e o lixo continua aqui perto da casa”, comenta no vídeo.

Ainda conforme o denunciante, a combinação entre o lixo acumulado e a forte umidade provocada pelas chuvas recentes pode estar contribuindo para o aumento da proliferação das larvas, causando incômodo e preocupação para quem vive nas proximidades.

Até o momento, a prefeitura de Sena Madureira não se manifestou oficialmente sobre a situação relatada. O espaço segue aberto para que o poder público apresente esclarecimentos ou informe sobre possíveis providências relacionadas à coleta de lixo no bairro.