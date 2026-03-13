13/03/2026
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Morador denuncia aparecimento de larvas após atraso na coleta de lixo no interior do Acre

De acordo com o relato, as larvas podem ser vistas principalmente quando a área é molhada

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Morador denuncia aparecimento de larvas após atraso na coleta de lixo em Sena Madureira
O morador demonstra preocupação com o cenário e afirma que os insetos estariam se espalhando pelo local | Foto: ContilNet

Um morador de Sena Madureira utilizou grupos de WhatsApp para denunciar um problema que estaria ocorrendo próximo à sua residência devido ao atraso na coleta de lixo no bairro. O relato foi divulgado na manhã desta sexta-feira (13), durante um período de chuva intensa na cidade.

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No vídeo compartilhado, o homem mostra a presença de vários tapurus, larvas que costumam surgir em locais com matéria orgânica em decomposição, e afirma que a situação estaria ligada ao acúmulo de lixo nas proximidades da casa. Segundo ele, o material não é recolhido há aproximadamente duas semanas.

Durante a gravação, o morador demonstra preocupação com o cenário e afirma que os insetos estariam se espalhando pelo local. De acordo com o relato, as larvas podem ser vistas principalmente quando a área é molhada. “Quando a gente joga água na parede escura é que aparece. Está cheio de tapuru e o lixo continua aqui perto da casa”, comenta no vídeo.

Ainda conforme o denunciante, a combinação entre o lixo acumulado e a forte umidade provocada pelas chuvas recentes pode estar contribuindo para o aumento da proliferação das larvas, causando incômodo e preocupação para quem vive nas proximidades.

Até o momento, a prefeitura de Sena Madureira não se manifestou oficialmente sobre a situação relatada. O espaço segue aberto para que o poder público apresente esclarecimentos ou informe sobre possíveis providências relacionadas à coleta de lixo no bairro.

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